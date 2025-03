Jovens morrem em confronto com policiais militares em Itajaí

Dois jovens morreram em um confronto policial na manhã desta sexta-feira, 28, em Itajaí. Um dos homens mortos havia roubado a arma de uma vigilante de uma empresa momentos antes do confronto.

O roubo aconteceu na avenida Cesar Augusto Dalçoquio, no bairro Salseiros. No local, dois homens renderam a vigilante e roubaram um revólver, calibre 38.

Após o crime, os suspeitos fugiram com uma moto de cor verde que estava com a placa coberta por fita isolante. A Polícia Militar conseguiu identificá-los escondidos na rua Irineu Maria, na localidade conhecida como Invasão da Cooperleite.

Além dos dois responsáveis pelo assalto, estavam outros dois homens. Para evitar fugas, a polícia cercou o local, por volta das 16h.

Ao perceberem a entrada dos policiais por um beco que dava acesso ao esconderijo, os homens pularam a janela do fundo da casa, caindo sobre o telhado da casa vizinha. Eles seguiram pelo quintal, momento que foram surpreendidos por uma guarnição.

Neste momento, três homens reagiram à abordagem e apontaram as armas aos policiais. Um dos suspeitos, de 21 anos, que não esteve presente no roubo, se rendeu após ser baleado no pé, enquanto os outros dois correram armados para o fundo da casa, em direção a um matagal.

Outra guarnição já estava posicionada e, após confronto policial, os dois homens foram mortos, sendo um de 23 anos envolvido no roubo pela manhã, e o outro de 28 anos que não estava presente.

O quarto homem, de 25 anos, também envolvido no assalto, estava deitado em cima do telhado. Nenhum policial se feriu.

Com auxílio do cão Bruce, foram localizadas diversas porções de maconha na residência. Também foram encontrados os capacetes usados para o assalto, além de celulares.

A moto estava estacionada na entrada da localidade e a chave estava na casa.

