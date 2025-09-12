Jovens que vendiam crack em posto de combustíveis são presos no Azambuja, em Brusque
Caso aconteceu na tarde de quinta-feira
No final da tarde da quinta-feira, 11, policiais civis da Delegacia de Investigação Criminal (DIC) de Brusque realizaram a prisão de dois homens, de 20 e 18 anos, no bairro Azambuja.
As prisões são decorrentes de uma investigação iniciada há algumas semanas, após o recebimento de denúncias sobre a movimentação de pessoas, típica de tráfico de drogas.
Durante a apuração, os policiais observaram que os homens utilizavam o pátio de um posto de combustíveis, localizado na rua Azambuja, bem como uma escadaria, na rua Tiradentes, para comercializar drogas, sobretudo crack.
Na tarde de quinta-feira, a mesma movimentação foi observada, o que motivou a abordagem de quatro homens na escadaria mencionada.
Dois deles já estavam identificados como os supostos traficantes, enquanto os outros dois eram usuários de drogas, que também foram conduzidos para a lavratura de termo circunstanciado e, posteriormente, liberados.
Os homens presos já possuíam passagens por tráfico de drogas, furto e ameaça. Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, eles foram encaminhados ao Presídio Regional de Brusque.
