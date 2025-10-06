Jovens são mortos a tiros no meio da rua em Tijucas

Dois jovens, de 20 e 26 anos, foram mortos a tiros no bairro Praça, em Tijucas, na manhã de sábado, 4. O crime ocorreu por volta das 6h. Um deles chegou a ser encontrado com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital São José.

O segundo jovem foi localizado já sem vida em uma rua próxima. O Corpo de Bombeiros e o Samu prestaram apoio à ocorrência.

Conforme levantamentos preliminares, o crime teria acontecido nas proximidades de uma residência onde havia indícios de consumo de bebidas alcoólicas e uma motocicleta caída em frente ao imóvel.

Durante o atendimento, a área foi isolada pela Polícia Militar, que acionou a Polícia Civil e Científica para os trabalhos periciais. A Polícia Civil apura as circunstâncias e a autoria do crime.

Leia também:

1. Caminhão tomba na rodovia Ivo Silveira, em Brusque

2. Brusque deve enfrentar forte queda de temperatura após frente fria

3. Carro capota após colisão no Dom Joaquim, em Brusque

4. Comunidade São Francisco de Assis celebra o padroeiro no Cerâmica Reis, em Brusque

5. Maratona do Colégio São Luiz é iniciada e arrecada mais de 1,7 tonelada de alimentos para entidades sociais



Assista agora mesmo!

Como era o cotidiano dos pacientes do antigo e já extinto hospício de Azambuja:

