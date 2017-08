Judoca brusquense é campeão estadual e se classifica para Brasileiro

O judoca brusquense Kauã da Silva, do Clube Hajime de Judô, conquistou o título estadual Sub-15 no último fim de semana. Com isso, ele faturou também uma vaga para o Campeonato Brasileiro da modalidade. Nos dias 19 e 20 de agosto, Silva lutará em Lauro de Freitas, na Bahia, pela competição nacional.

A equipe brusquense participou da etapa estadual em Itajaí com mais atletas, sendo que o destaque ficou para o título de Silva. A equipe está nas disputas com o apoio da Fundação Municipal de Esportes (FME).