Julgamento de homem acusado de esfaquear outro na cabeça ocorre nesta sexta-feira em Brusque
Crime ocorreu na manhã do dia 16 de setembro de 2024
Começa nesta sexta-feira, 24, o julgamento do homem acusado de esfaquear outro na cabeça e nos membros em Brusque. O crime aconteceu no bairro Nova Brasília, no dia 16 de setembro de 2024. A sessão do júri popular está marcada para às 8h30.
No dia do crime, a Polícia Militar foi acionada após o relato de uma testemunha que informou ter visto um homem esfaqueado por volta das 6h.
De acordo com o boletim policial registrado na época, a testemunha, de 21 anos, contou que dormia em sua quitinete quando foi despertada por barulhos do lado de fora.
Ao olhar pela janela, viu um homem armado com uma faca em frente à casa da vítima, de 26 anos. Nesse momento, o agressor fugiu e a vítima, gravemente ferida, conseguiu entrar em casa e pedir ajuda.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou que a vítima havia sido atingida por cinco golpes de faca, dois no ombro e três na cabeça. Enquanto era atendida, populares informaram à polícia que o autor do crime estaria em uma quitinete próxima.
Os policiais encontraram o suspeito, que apresentava comportamento alterado e afirmou que a vítima teria tentado matá-lo. Durante a busca, a faca usada no ataque foi localizada sobre uma mesa no interior da residência.
O homem foi preso em flagrante e encaminhado ao Instituto Geral de Perícias (IGP) de Balneário Camboriú para os procedimentos legais. Em seguida, foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Brusque, onde permaneceu à disposição da Justiça.
Agora, pouco mais de um ano após o crime, ele será julgado por tentativa de homicídio qualificado. Não foi possível obter detalhes da denúncia apresentada pelo Ministério Público de Santa Catarina.
