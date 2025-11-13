Julgamento do acusado de matar homem a facadas em Guabiruba acontece nesta sexta-feira; relembre o caso

Diego da Rosa Aires, acusado de assassinar Maycon Hipólito, de 39 anos, em 3 de agosto de 2024, em Guabiruba, terá seu julgamento realizado no tribunal do júri nesta sexta-feira, 14.

Na ocasião, a vítima residia no bairro Guabiruba Sul e deixou uma filha. A data do julgamento já havia sido divulgada em primeira mão pelo jornal O Município no dia 3.

De acordo com a denúncia do Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC), baseada no inquérito da Polícia Civil, o crime ocorreu por volta das 17h, em quitinetes vizinhas, após um desentendimento entre a vítima e o acusado, natural de Pelotas (RS).

Durante o conflito, Diego teria golpeado Maycon diversas vezes com uma faca, causando sua morte imediata. O suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Militar logo após o crime.

Em depoimento, o acusado alegou que teria agido para defender a namorada da vítima, mas a versão não foi confirmada por testemunhas, que afirmaram que o desentendimento começou devido ao barulho provocado pelos vizinhos.

Ainda conforme a Polícia Civil, Diego teria ameaçado testemunhas após o crime, dizendo: “se vocês abrirem a boca vai sobrar para vocês”.

O homicídio foi registrado como qualificado por motivo fútil. Diego permanece preso preventivamente até o julgamento, que contará com a oitiva de testemunhas e análise de todas as provas pelo tribunal do júri para a decisão dos jurados.

