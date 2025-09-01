Julgamento que pode cassar mandato do prefeito de Botuverá será retomado nesta semana

O julgamento que pode cassar o mandato do prefeito de Botuverá, Victor Wietcowsky (PP), será retomado na sexta-feira, 5. O caso volta a ser analisado pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O relator é o ministro Floriano de Azevedo Marques.

O julgamento havia sido suspenso em fevereiro, após pedido de vista do ministro André Mendonça. A análise do caso é retomada com placar de 1 a 0 favorável à cassação. Outros seis ministros ainda vão votar.

O plenário virtual do TSE vai julgar o caso entre os dias 5 e 11 de setembro. Cada ministro vota gradativamente. A Corte eleitoral é composta pelos ministros Kassio Nunes Marques, Cármen Lúcia, Maria Isabel Gallotti, Antônio Carlos Ferreira, Estela Aranha, Floriano e Mendonça.

As eleições de Botuverá seguem na Justiça após ação apresentada pela coligação Botuverá no Rumo Certo, formada por MDB e PL, que foi adversária de Victor na disputa de 2024.

As candidaturas do prefeito e do vice-prefeito Kaioran Paloschi (PP) foi registrada após o prazo legal. Para os opositores, a dupla não poderia ter disputado as eleições. Já a coligação vencedora argumenta que a demora para registro na candidatura ocorreu em razão de uma ameaça sofrida pelo então pré-candidato a vice-prefeito Cézar Dalcegio (PP), que desistiu de concorrer.

