Julho Amarelo: testes para hepatites B e C serão oferecidos gratuitamente nas UBS de Brusque

Em alusão ao Julho Amarelo, mês dedicado à prevenção e combate às hepatites virais, a Prefeitura de Brusque alerta a população para a importância da testagem precoce das hepatites B e C. Assim, exames estarão disponíveis de forma gratuita nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município.

Ele é feito por meio de teste rápido e o resultado fica pronto em 15 minutos.

O médico gastroenterologista da rede municipal, Julio Cesar Razera, destaca que boa parte dos pacientes com hepatite não apresenta sintomas evidentes, o que dificulta o diagnóstico e contribui para a subnotificação dos casos.

“Geralmente esse paciente não vai ter sintomas, ou quando tem, são muito inespecíficos. Se ele não faz os testes de rotina ou aproveita campanhas como a que estamos vivendo agora, acaba não descobrindo que está com a doença”, explica o médico.

Segundo ele, a hepatite B e C são as mais preocupantes no contexto atual e devem ser investigadas mesmo em pessoas assintomáticas. Isso porque, se não tratadas, podem evoluir para doenças mais graves, como cirrose e câncer de fígado.

“São doenças que, em estágio avançado, podem ser incuráveis. O diagnóstico precoce ajuda a reduzir a mortalidade e melhora muito o prognóstico do paciente a longo prazo”, comenta o profissional.

Além de práticas de rotina, a testagem é especialmente indicada para alguns grupos considerados mais vulneráveis, como pessoas que vivem com HIV, pacientes em tratamento oncológico, trabalhadores do sexo, pessoas privadas de liberdade, e indivíduos com histórico pessoal ou familiar de doenças hepáticas.

“Também é importante avaliar comportamentos de risco. Relações sexuais desprotegidas, uso compartilhado de seringas ou objetos pessoais, tudo isso pode aumentar a chance de contágio pelas hepatites virais”, alerta o especialista.

Interessados em fazer o teste, apenas precisam procurar a UBS de referência e solicitar o atendimento. Em caso de resultado positivo, a equipe da atenção básica já inicia o encaminhamento para acompanhamento e tratamento especializado.

