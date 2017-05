Tutor: Julio Cesar Torezani Florencio

Idade: 29 anos

Profissão: Empresário

Bairro: Limoeiro, Brusque

Pet: Lordy

Raça: Afghan Hound

Idade: 3 anos e 3 meses

O Lordy é um cachorro muito companheiro e brincalhão. Ele faz jus as principais características da sua raça – Afghan Hound – originário do Afeganistão. Territorialista e com espírito caçador, o Lordy é ao mesmo tempo um cão engraçado e afetuoso. Ele ama passear com o seu dono Julio Cesar e não dispensa por nada um deliciosos osso de carne, e é claro, carinho e amor.

