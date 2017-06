Quem é humano, não resiste a dar uma olhadinha em listas de aniversários de celebridades (ou você é mais cool e não dá bola para essas bobagens. Admiro você!). Claro, existem celebridades e celebridades… e a aniversariante de hoje estaria completando 88 anos hoje, se não tivesse morrido em maio de 2003, poucos meses antes de seu parceiro de vida. Ela, June Carter Cash. Ele, claro, Johnny Cash.

Não sei se você, além de mais cool, também é uma pessoa com mais conhecimento de causa. Eu, que sou mais boba, só fui prestar atenção à história do casal com o filme Walk the Line (traduzido, com um raro bom senso, como Johnny e June)

Ainda bem que, graças à vida online e ao YouTube, a gente pode ver e ouvir os originais – se bem que Joaquin Phoenix e Reese Witherspoon estão longe de ter feito um trabalho medíocre, inclusive cantando o repertório do casal. Mas, ninguém questionaria, original é a coisa verdadeira.

E foi assim, procurando, que parei para ver e ficar emocionada, sem escapatória, com esta que é descrita no vídeo como a última apresentação de Johnny Cash, já viúvo, cerca de dois meses antes da morte dele.

Não é uma trilha alegrinha para o final de semana. É cultura básica, concorda?