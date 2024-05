Junho e o Coração de Jesus

Nesta semana, finda o mês de maio. Para nós, cristãos católicos, é o mês dedicado à Mãe de Jesus de Nazaré, venerada e reverenciada como Nossa Senhora, sob vários títulos. Mas, é sempre a Mãe de Jesus e nossa. Também, iniciamos o mês de junho. Mês dedicado e lembrado, por nós católicos, como o Mês do Coração de Jesus.

Quando falamos Coração de Jesus, estamos afirmando que Jesus foi verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Não estamos olhando, apenas, uma parte da Pessoa de Jesus (coração), mas Jesus inteiro. Amou-nos com um coração divino e um coração humano. No mês de junho somos todos sempre convidados a contemplar a ternura e a misericórdia de Deus pelos homens e mulheres, sem exceção. Como imagem privilegiada para exprimir essa realidade, a Palavra de Deus utiliza a figura do Pastor: Deus é o Pastor que, com amor, cuida, alimenta, zela pelo seu rebanho.

O Coração de Jesus, aberto na Cruz pela lança do soldado, é mostrado na Escritura como símbolo do amor de Deus: “Beberemos da água que brotaria de seu Coração… quando saiu sangue e água” (Jo 7,37; 19,35). Jesus é a Encarnação viva do Amor de Deus, e seu Coração é o símbolo desse Amor.

A Igreja estima muito a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. A Igreja, desde que foi fundado, em dezembro de 1844, sempre valorizou o Apostolado da Oração que, com sua espiritualidade, insere o fiel na escola do Coração de Cristo. A ternura e a acolhida de Cristo para com todos deve ser o fundamento de nossa devoção ao Coração de Cristo, que sempre acolheu e nos ensina a acolher e a evangelizar.

O Apostolado da Oração é uma associação religiosa composta por leigos/as católicos que trabalham na evangelização das famílias com especial devoção ao Sagrado Coração de Jesus. É por meio da oração, pelo oferecimento diário e pela fidelidade à Igreja, que o Apostolado leva a Palavra de Deus.

O Papa Francisco, a 27 de março de 2018, constituiu a Rede Mundial de Oração do Papa (Apostolado da Oração) como obra pontifícia, com sede legal no Estado da Cidade do Vaticano, e aprovou os novos Estatutos.

Neste horizonte, o Apostolado da Oração, hoje chamado e estruturado como uma Rede Mundial de Oração do Papa, continua a fazer suas as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias do Povo de Deus e de toda a humanidade, assumindo os seus desafios, mas em especial os dos mais pobres e desamparados.

A Rede Mundial de Oração do Papa está aberta a todos os católicos/as que desejem despertar, renovar e viver o carácter missionário que procede do seu batismo. O seu fundamento é a espiritualidade do Coração de Jesus explicitada no documento da “Recriação”, oferecendo ao discípulo/a de Jesus um caminho para conseguir que o seu sentir e atuar se identifiquem com o Coração de Cristo.

Portanto, prestar culto ao Sagrado Coração de Cristo significa adorar aquele Coração que, depois de nos ter amado até o fim, foi trespassado por uma lança e do alto da Cruz derramou sangue e água, fonte inexaurível de vida nova.

Próximo dia 07/06 celebramos a Solenidade do Sagrado Coração de Jesus. O que esta Solenidade nos questiona e propõe? Não nos omitamos, por isso…

Tentemos viver o mês de junho, educando nosso coração para seja sempre mais semelhante ao do Sagrado Coração de Jesus.