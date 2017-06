As temperaturas neste junho/2017 ficaram dentro de um padrão normal em Brusque se comparado com anos anteriores. Prova disso é a média do mês, que ficou em 18,4ºC, levando em conta os resultados de minhas três estações meteorológicas fixadas nos Bairros Centro, Rio Branco e Santa Luzia. Diante de anos anteriores, temos os seguintes resultados:

Junho/2013: 18,5ºC

Junho/2014: 18,5ºC

Junho/2015: 18,3ºC

Junho/2016: 14,9ºC

Junho/2017: 18,4ºC

Observem que o ano passado foi uma exceção, quando a média ficou bem abaixo do esperado, com 14,9ºC. No restante, média na casa dos 18ºC.

Abaixo trago a relação completa de todos os meus dados diários de temperaturas por estação, com valores máximos e mínimos, volumes de chuva bem como a média geral de Brusque. Vale destacar que segue também, os dados de minha estação fixada em Guabiruba, no Bairro Aymoré:

A temperatura mais alta em nosso município se deu em 18/06/17, com 30,3ºC, registrado no Bairro Rio Branco e a mais baixa, 6,5ºC em 10/06/17, observado no Bairro Santa Luzia. Já em Guabiruba, o dia mais quente também foi em 18/06, 29,8ºC e o mais frio, 7,1ºC, dia 11/06. Quanto aos volumes de chuva, tivemos aquela sequência de dias chuvosos nos primeiros 5 dias do mês com altos acumulados sendo que após este evento extremo, junho seguiu com predomínio maior do tempo seco.