“Juntos daqui à eternidade”: amigos e familiares lamentam morte de ex-jogador e esposa em Brusque

Amigos e familiares lamentaram a morte do ex-jogador Luis Venturelli e da esposa Ivone Venturelli. O casal faleceu com cerca de 20 horas de diferença.

Luis, mais conhecido como Bijo, foi jogador de futebol pelo Clube Esportivo Paysandu. Ele vestiu a camisa do clube na década de 1960. Luis faleceu em decorrência de um câncer e Ivone, após sofrer um AVC

Nas redes sociais, amigos e familiares fizeram publicações em homenagem ao casal.

Um ex-companheiro de clube relembrou que jogou ao lado de Bijo quando ainda estavam na categoria juvenil no Paysandu. “Que Deus o acolha em sua infinita bondade”.

Em outra publicação, uma vizinha do casal também prestou homenagens aos dois lamentando. Outra vizinha mencionou que o casal era formado por pessoas queridas e que agora estarão juntos “daqui à eternidade”. E complementou que agora os dois poderão ficar juntos para sempre. “Deus conforte a família”.

Um dos netos de Luis e Ivone fez uma publicação ressaltando que os dois puderam enfim descansar juntos.

O velório do casal acontece na capela do Parque da Saudade. O sepultamento de Ivone e Luis acontece às 17h, no Cemitério Parque da Saudade.

