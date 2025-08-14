Juntos: novo filme de terror chega aos cinemas de Brusque
Longa está disponível em sessões dubladas e legendadas
Longa está disponível em sessões dubladas e legendadas
O novo filme de terror Juntos chega aos cinemas de Brusque com sessões dubladas e legendadas no Cine Gracher do shopping.
Juntos narra a história de um casal marcado por conflitos e dependência emocional, cuja relação é colocada à prova quando uma presença misteriosa e sobrenatural começa a influenciar suas vidas. Tim (Dave Franco) e Millie (Alison Brie) já viviam momentos turbulentos, e tudo se intensifica após a mudança para uma pequena e isolada cidade do interior dos Estados Unidos.
O que parecia ser a chance perfeita para recomeçar e reconstruir o relacionamento rapidamente se transforma em um pesadelo. A floresta ao redor da cidade parece guardar segredos obscuros, e uma energia maligna passa a afetar o vínculo, a sanidade e até o corpo dos dois.
À medida que a tensão cresce, essa escuridão os empurra para um caminho de autodestruição, distanciando-os de tudo o que conheciam. Para permanecerem lado a lado, Tim e Millie precisarão encarar um terror muito mais profundo do que o medo de uma separação.
CINE GRACHER 1
QUARTETO FANTÁSTICO: PRIMEIROS PASSOS
Dublado / 15h e 20h30
JURASSIC WORLD: RECOMEÇO
Dublado / 17h30
CINE GRACHER 2
JUNTOS
Dublado / 15h30, 18h30 e 21h
Legendado / 21h (somente nos dias 14, 17 e 20/08)
CINE GRACHER 3
OS CARAS MALVADOS 2
Dublado / 15h
DRÁCULA: UMA HISTÓRIA DE AMOR ETERNO
Dublado / 17h30
UMA SEXTA-FEIRA MAIS LOUCA AINDA
Dublado / 20h (somente no dia 17/08)
CINE GRACHER HAVAN 1
OS CARAS MALVADOS 2
Dublado / 17h
OS CARAS MALVADOS 2 3D
Dublado / 20h
CINE GRACHER HAVAN 2
PEQUENOS INVASORES
Dublado / 15h30
A HORA DO MAL
Dublado / 17h30 e 20h30
Legendado / 20h30 (somente no dia 17/08)
CINE GRACHER HAVAN 3
CORRE QUE A POLÍCIA VEM AÍ
Dublado / 16h, 18h30 e 20h30
Legendado / 20h30 (somente nos dias 15, 17 e 19/08)
Como surgiu e o que restou da primeira usina elétrica da região, criada em 1913 em Guabiruba: