Júri condena homem que assassinou outro por acreditar que ele havia feito “macumba” para matar seu galo em Botuverá

Antônio Ribeiro, que matou um homem com uma facada no pescoço por acreditar que ele havia feito “macumba” para matar seu galo, em Botuverá, foi condenado a 12 anos de prisão pelo Tribunal do Júri. O julgamento ocorreu nesta sexta-feira, 16, no Fórum da Comarca de Brusque.

O crime aconteceu em 9 de setembro de 2018, um domingo, no bairro Ribeirão do Ouro. Segundo a sentença, por volta das 17h, a vítima, Rodrigo Leandro Barboza, convidou um colega para ir até a casa de Antônio para olhar as galinhas dele.

Rodrigo tinha interesse em comprar o galo de estimação de Antônio, chamado Cuitelo, mas o dono já havia informado que não o venderia, pois o animal também pertencia ao filho dele, de 7 anos.

Ao chegarem à residência, Antônio convidou Rodrigo para ver as galinhas nos fundos do terreno. Após mostrar os animais, o réu também exibiu o galo. Na sequência, Rodrigo pegou o animal no colo e, ao colocá-lo no chão, ele se debateu e caiu morto.

Nesse momento, o cunhado de Antônio, que também estava no local, acusou Rodrigo de ser “macumbeiro”. Ao ver o animal morto e ouvir a acusação, Antônio entrou em casa, pegou uma faca e disse à vítima: “ou você faz o meu galo voltar ou você morre”.

Em seguida, desferiu um golpe de faca no pescoço de Rodrigo. A vítima saiu correndo, e Antônio o perseguiu. A filha do réu tentou impedi-lo, segurando-o pelo braço, mas ele se desvencilhou e continuou a perseguição. Rodrigo conseguiu fugir para uma área de mata.

Momentos depois, a filha de Antônio encontrou Rodrigo caído de lado, gemendo de dor. Ele morreu cerca de trinta minutos depois.

Sentença

O júri entendeu que Antônio cometeu homicídio por motivo fútil, já que sua conduta foi desproporcional. “(…) a vida humana tem valor maior que a vida animal. Tanto é que, diante da constatação da morte de seu animal de estimação, Antônio usou de atitude desmoderada para demonstrar seu descontentamento, matando a vítima”.

