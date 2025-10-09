Júri de tentativa de homicídio é cancelado e julgamento de feminicídio é adiado pela segunda vez em Brusque

A Justiça alterou, pela segunda vez, o andamento de dois júris populares em Brusque. O julgamento do homem acusado de tentativa de homicídio em Guabiruba foi cancelado e deverá ser remarcado em nova data.

Já o júri de Vanderlei Pedroso Pereira, acusado de assassinar a moradora de Brusque Terezinha Soares Moreira Martins, não será mais realizado nesta sexta-feira, 10, e retornará à data original: 17 de outubro.

Segundo informações obtidas pelo jornal O Município, as alterações ocorreram devido à ausência de profissionais essenciais para a realização dos julgamentos.

O motivo estaria relacionado a conflitos de agenda, já que os mesmos profissionais foram convocados para atuar em júris marcados em outro município em datas iguais ou próximas, o que dificulta a preparação.

Tentativa de homicídio

Além de tentativa de homicídio, o homem também será julgado por constrangimento ilegal e disparo de arma de fogo. Os crimes ocorreram durante uma festa na igreja São Vendelino, no bairro Lageado Baixo, em 16 de julho de 2022. Ele também responde por porte ilegal de arma de fogo.

Segundo a denúncia do Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC), uma discussão entre duas mulheres, motivada por uma briga entre crianças, escalou quando o pai de uma delas tentou intervir.

O acusado teria deixado o local para buscar uma arma e retornado pouco depois, efetuando disparos contra a fachada do salão e ameaçando uma das vítimas para ter acesso ao espaço.

Cerca de uma hora depois, ele teria feito novos disparos na direção de um veículo que passava pelo local, sem atingir a motorista.

Durante a investigação, foram encontradas 17 munições de calibre .38 na residência do acusado, mas a arma utilizada não foi localizada. Seis testemunhas foram ouvidas no processo, e o acusado foi interrogado por meio audiovisual.

Feminicídio

Terezinha Soares Moreira Martins foi morta com quatro facadas na rua Vereador Carlos Boos, no bairro Limeira, na manhã de 29 de abril. Após cometer o crime, Vanderlei fugiu de moto e foi preso em São Bento do Sul.

A vítima chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Azambuja, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.

De acordo com registros judiciais, Vanderlei já havia cometido outro feminicídio em Brusque há 12 anos, em 2013, e possui ainda registro de uma tentativa de homicídio em 2010.

