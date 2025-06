Júri desclassifica tentativa de homicídio e acusado de esfaquear homem em Brusque responderá por lesão corporal

Um homem acusado de esfaquear outro após um desentendimento em frente a um supermercado de Brusque responderá por lesão corporal, e não por tentativa de homicídio. A decisão foi tomada na quinta-feira, 27, após julgamento do Tribunal do Júri, que desclassificou a denúncia de tentativa de homicídio duplamente qualificado.

O crime ocorreu em 26 de julho de 2024, por volta das 18h40, em um supermercado localizado no bairro Dom Joaquim. Segundo as provas apresentadas no processo, o acusado desferiu três golpes de faca contra a vítima, atingindo-o no peito e causando-lhe lesões corporais.

Ainda conforme os autos, o episódio teve início após os dois passarem horas consumindo bebida alcoólica juntos. Após um desentendimento, o agressor teria ido até o local onde a vítima se encontrava com outras pessoas e iniciado o ataque.

A vítima foi socorrida logo após o ataque e encaminhada a um hospital, onde recebeu atendimento. Os ferimentos foram classificados como lesões corporais de natureza leve.

Sentença

Durante o julgamento, submetido à decisão do Conselho de Sentença, os jurados reconheceram por unanimidade a materialidade (4 votos a 0) e a autoria (4 a 0) do crime.

No entanto, por maioria (4 a 2), desclassificaram a acusação de tentativa de homicídio, transferindo a competência para o juiz singular julgar o caso como lesão corporal. Com isso, os demais quesitos deixaram de ser votados.

