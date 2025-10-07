Júris de casos de tentativa de homicídio e feminicídio são remarcados em Brusque

A Justiça alterou as datas de dois júris populares em Brusque. Um homem acusado de tentativa de homicídio em Guabiruba será julgado em 17 de outubro, enquanto Vanderlei Pedroso Pereira, acusado de assassinar a moradora de Brusque Terezinha Soares Moreira Martins, será julgado nesta sexta-feira, 10.

A defesa do homem acusado de tentativa de homicídio em Guabiruba se manifestou ao jornal O Município. Em nota, as advogadas Maria Eduarda de Almeida e Monica Galdino afirmaram seu compromisso com a Justiça e com a “correta aplicação da lei penal”.

“A defesa técnica acredita que o Tribunal do Júri é o momento em que a verdade dos fatos pode ser examinada com serenidade e imparcialidade, resultando em uma decisão justa e fundamentada. A defesa confia plenamente na Justiça e reafirma seu compromisso inabalável com a busca pela verdade real e pela correta aplicação da lei penal”, diz a nota.

Tentativa de homicídio

Além de tentativa de homicídio, o homem também será julgado por constrangimento ilegal e disparo de arma de fogo. Os crimes ocorreram durante uma festa na igreja São Vendelino, no bairro Lageado Baixo, em 16 de julho de 2022. Ele também responde por porte ilegal de arma de fogo.

Segundo a denúncia do Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC), uma discussão entre duas mulheres, motivada por uma briga entre crianças, escalou quando o pai de uma delas tentou intervir.

O acusado teria deixado o local para buscar uma arma e retornado pouco depois, efetuando disparos contra a fachada do salão e ameaçando uma das vítimas para ter acesso ao espaço.

Cerca de uma hora depois, ele teria feito novos disparos na direção de um veículo que passava pelo local, sem atingir a motorista.

Durante a investigação, foram encontradas 17 munições de calibre .38 na residência do acusado, mas a arma utilizada não foi localizada. Seis testemunhas foram ouvidas no processo, e o acusado foi interrogado por meio audiovisual.

Feminicídio

Terezinha Soares Moreira Martins foi morta com quatro facadas na rua Vereador Carlos Boos, no bairro Limeira, na manhã de 29 de abril. Após cometer o crime, Vanderlei fugiu de moto e foi preso em São Bento do Sul.

A vítima chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Azambuja, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.

De acordo com registros judiciais, Vanderlei já havia cometido outro feminicídio em Brusque há 12 anos, em 2013, e possui ainda registro de uma tentativa de homicídio em 2010.

*Colaboração: Otávio Timm

