Justiça autoriza criança de Blumenau a consumir canabidiol

Apoio moral

O Conselho das Federações Empresariais de SC reúne-se hoje em Brasília com o Fórum Parlamentar Catarinense no Congresso Nacional. Vai reforçar aos deputados e senadores do estado a necessidade de prosseguir com as reformas que o País precisa para retomar o caminho do crescimento, como a trabalhista, previdenciária e tributária, entre outras.

Cantilena

O Tribunal Regional Federal confirmou liminar que determina à União, ao Estado de SC e ao Município de Blumenau, o fornecimento, por meio do SUS, do medicamento canabidiol, substância encontrada na maconha, para uma criança de quatro anos, portadora de Síndrome de Aicardi, enfermidade que provoca epilepsias constantes e de difícil controle.

Antipatia

A enorme antipatia que a senadora catarinense pelo PCdoB do Amazonas, Vanessa Grazziotin, já tinha, cresce mais ainda os brasileiros decentes com seu comportamento ginasiano e circense de ontem, quando, na companhia das histéricas Gleisi Hoffmann e Fátima Bezerra, ambas do PT, se apossaram da mesa do Senado na sessão em que seria analisada a reforma trabalhista, impedindo que os trabalhos fossem assumidos pelo seu presidente, Eunício Oliveira. Vergonhoso e triste.

Campanha abusiva

Foi considerada abusiva uma campanha publicitária veiculada pela Sadia, em 2007, por ocasião dos Jogos Pan-Americanos. Direcionada ao público infantil, a massiva propaganda incentivou os pequenos consumidores a trocarem os selos impressos nas embalagens de produtos da empresa por mascotes de pelúcia uniformizados, mediante o pagamento adicional de R$ 3. A punição é de R$ 428 mil.

Que mal há?

O TJ-SC informa que declarou inconstitucionais artigos de duas resoluções de Câmara de Vereadores de município da Grande Florianópolis que criavam cargos de provimento em comissão com atribuições incompatíveis às relativas a funções de direção, chefia e assessoramento. Que mal há e que lei ofende de o TJ informar em qual legislativo o fato ocorreu? Segredo de justiça? Não, não pode ser.

Perdas e ganhos

Dos 93,7 mil processos solucionados pelo primeiro grau da Justiça do Trabalho catarinense em 2016, em apenas 2,4 mil (2,6%) a sentença concedeu todos os pedidos do autor. Em sentido oposto, em 20,9 mil (22,3%) casos a parte que ingressou com a ação trabalhista não obteve êxito algum, seja porque todos os pedidos foram rejeitados ou nem chegaram a ser analisados por alguma questão processual.

Devedor

Entre os maiores devedores da Previdência Social no ramo industrial está a tecelagem catarinense Teka, com a bagatela de R$ 763 milhões.

Algo mais

Que não fique só na festa, como a de anteontem, a posse dos novos membros do Conselho Estadual de Turismo, responsáveis por discutir, deliberar e propor ao secretário de Turismo diretrizes para o desenvolvimento turístico do Estado. Tem que ser ouvido, o que não tem sido praxe. A propósito, o novo presidente é Rogério Siqueira, representante da Região Turística Costa Verde & Mar.

IFSC ajuizado

O Ministério Público Federal em Florianópolis ajuizou ação civil pública contra o Instituto Federal de SC – Campus Continente, para que ofereça cursos superiores de tecnologia no período noturno, igualmente aos ofertados durante o dia. O objetivo é garantir a mesma oportunidade de acesso ao ensino superior para estudantes que trabalham. Sugestão ao MPF: que faça o mesmo em relação à UFSC. Impressiona a imensidão de instalações fechadas à noite.

Arrogância

O ator e apresentador Bruno de Luca foi condenado a pagar danos morais de R$ 15 mil, com juros retroativos à data do incidente (2009), a funcionário de hotel na avenida Beira Mar Norte, em Florianópolis. Ao chegar, às 5 horas da manhã de 11 de novembro, ligou som em alto volume, acordando hóspedes, que reclamaram. Ao ser informado que sua atitude iria para o livro de hóspedes, desceu até a recepção e, aparentemente alcoolizado, agrediu física e verbalmente o recepcionista e um colega.

Furos

A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara pode aprovar projeto de lei que tornará pública a lista de beneficiários do Bolsa Família. Obriga o governo a publicar o nome, o CPF dos beneficiários e os valores recebidos. Se passar pela comissão, ainda vai ao plenário. Se verá escândalos de todo tipo, inclusive em SC.

DETALHES

Correção: o deputado Maurício Skudilark (PR) não é mais governista. Seu partido rompeu com o governador Raimundo Colombo após controlar por anos a Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte.

A Fatma lança nesta quarta-feira a 19ª edição do Prêmio Fritz Müller, na Fiesc. A premiação é voltada às empresas e instituições públicas que desenvolvem trabalhos e projetos de destaque na área ambiental em SC.