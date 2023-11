Justiça condena falsos agentes da dengue que assaltaram casa de ex-jogador do Fluminense em Blumenau

Dois homens que se passaram por agentes de saúde para assaltarem uma casa no bairro Salto do Norte, em Blumenau, em agosto deste ano, foram condenados pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC). A residência era de um ex-jogador do Fluminense.

O assalto aconteceu na casa de Jair de Jesus Pereira, ou Jairzinho como é conhecido, de 74 anos, um ex-jogador de futebol que passou pelo Fluminense (RJ) entre 1969 e 1973. O ex-jogador foi amarrado e amordaçado pelos criminosos.

Na época, o colunista do O Município Blumenau, Paulo César, conversou com Jairzinho sobre o assalto. O ex-atacante relatou que os homens perguntaram se ele “tinha algum ralo para passar veneno”. Os bandidos entraram na casa e trancaram a vítima no banheiro.

Veja o vídeo:

Os homens roubaram R$ 738, um carro Honda Fit cinza, celular e a carteira de Jairzinho. Um dos presos também portava um revólver calibre .32 e seis munições de mesmo calibre.

Condenação

Os dois criminosos, de 38 e 29 anos, que são reincidentes, foram condenados às penas de 11 anos e oito meses de reclusão e 10 anos e quatro meses de reclusão, ambas em regime inicial fechado. Eles não poderão recorrer em liberdade.

A decisão é da 1ª Vara Criminal da comarca de Blumenau.

