Justiça condena homem que assassinou namorada de 14 anos e jogou corpo no rio, em Itajaí

A Justiça condenou Anderson Burigo a 48 anos pelo assassinato da jovem Maria Gabriella Nunes, de 14 anos, ocorrido em fevereiro deste ano, em Itajaí. O julgamento ocorreu nesta quarta-feira, 10.

Segundo a denúncia do Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC), o feminicídio foi cometido com meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Maria foi atingida por diversos golpes de faca dentro do carro do então namorado. De acordo com a acusação, a vítima tinha o desejo de terminar o relacionamento antes do crime. Após o feminicídio, ocorrido no bairro Brilhante, em Itajaí, Anderson jogou o corpo da vítima no rio Itajaí-Mirim, sendo localizado apenas três dias depois, no município de Navegantes, no rio Itajaí-Açu.

O julgamento teve início às 9h e encerrou por volta das 18h30, testemunhas foram ouvidas e o réu foi interrogado. Após os debates entre acusação e defesa, o Conselho de Sentença deliberou sobre os quesitos apresentados.

Na votação, o Conselho de Sentença acolheu integralmente a pretensão acusatória apresentada pelo Ministério Público de Santa Catarina. Além da pena de reclusão, o réu foi condenado a indenizar os sucessores da vítima em R$ 100 mil.

A pena total de Anderson Burigo foi fixada em 48 anos, 6 meses e 24 dias de reclusão, em regime fechado, sem direito de recorrer em liberdade. A decisão é passível de recurso e o processo tramita sob sigilo.

Relembre o caso

Maria Gabriella Nunes, de 14 anos, estava desaparecida desde a noite de 12 de fevereiro. Ela foi vista pela última vez no bairro Brilhante, na região da rodovia Antônio Heil, em Itajaí.

De acordo com boletim de ocorrência registrado pela família, Maria Gabriella saiu de casa por volta das 19h para se encontrar com o namorado. No entanto, ela não retornou para casa. Preocupada, a mãe, Debora Alexandre, ligou para a filha, que não atendeu.

Sem resposta de Maria Gabriella, ela então ligou para o namorado, que atendeu ao telefone e disse que deixou a adolescente em casa por volta das 21h30. Porém, ela não apareceu até a tarde do dia 13.

Na manhã da sexta-feira, 14, ela foi encontrada morta boiando no rio Itajaí-Açu, em Navegantes. Maria apresentava marcas de agressão e diversas perfurações no corpo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado após moradores encontrarem uma menina com os traços de Maria. O resgate aconteceu por volta das 7h30.

Leia também:

1. Casal se perde em trilha em Botuverá e é resgatado pelos bombeiros após três horas

2. VÍDEO – Mini Fazenda Colcci: como tudo começou e por que acabou em Brusque

3. Motociclista morre após colisão no bairro Cedro Alto, em Brusque

4. Depois de sete anos, Irmã Olinda deixa o Hospital Azambuja; conheça sua história

5. Empresário é baleado na cabeça durante tentativa de assalto em Indaial e assaltante acaba morto

Assista agora mesmo!

Realeza da Festa Bergamasca: primeira escolhida, irmãs eleitas e memórias marcantes:

