Justiça condena mulher por furto de moto de amiga e itens de apartamento alugado em Brusque

Uma mulher foi condenada pela Justiça a um ano e quatro meses de prisão por furtar a moto de uma amiga durante uma festa, além de deixar de pagar o aluguel do apartamento onde morava e levar diversos itens do imóvel em Brusque.

O furto da moto ocorreu em 8 de maio de 2017, na rua Alvin Battistotti, no bairro Primeiro de Maio. O veículo era uma Honda CG 150, avaliada em R$ 4 mil.

Na ocasião, a ré convidou a dona da moto para dormir em sua casa após a confraternização. Em determinado momento, ela pediu a moto emprestada para levar outra amiga embora. A vítima atendeu ao pedido, entregando o veículo e os documentos da moto.

No dia seguinte, ao acordar, a dona da moto percebeu que a ré não havia retornado. Tentou contato diversas vezes, mas não obteve resposta. Pouco depois, descobriu que havia sido bloqueada nas redes sociais, e a conta da ré foi excluída. Diante da situação, a vítima procurou a delegacia para registrar a ocorrência.

Furto em apartamento

Anos depois, no fim de outubro de 2020, a mesma mulher voltou a ser denunciada, desta vez por furtar diversos itens de um apartamento localizado na rua Mathilde Schaefer, no Centro, onde era locatária. Ela deixou de pagar o aluguel e retirou objetos do imóvel, como painéis e lâmpadas de LED, causando um prejuízo estimado em R$ 1,2 mil.

A proprietária do apartamento foi informada de que o local estava abandonado. Ao ir até lá, precisou contratar um chaveiro para abrir a porta, que estava trancada. Ao entrar, constatou o furto dos itens.

Sentença

Diante dos crimes, a Justiça condenou a mulher a um ano e quatro meses de prisão, em regime fechado, além do pagamento de 29 dias-multa. A defesa recorreu da decisão, mas o recurso foi negado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

