Justiça condenado trio que mantinha depósito de drogas em Brusque

Três homens foram condenados a penas que variam entre cinco e seis anos de prisão por tráfico de drogas. Os envolvidos foram detidos no dia 18 de dezembro de 2024, no bairro Azambuja, em Brusque.

De acordo com a denúncia do Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC), os réus conhecidos como Semente (ou Sementinha), Bolinha e um terceiro não identificado por apelido mantinham um depósito onde armazenavam drogas com o objetivo de comercialização, sem autorização legal.

Segundo a Polícia Militar, após denúncias anônimas, os agentes se dirigiram ao local e flagraram os suspeitos manuseando uma prensa hidráulica, usada para a fabricação de tabletes de cocaína.

Ao perceberem a chegada dos policiais, dois dos envolvidos tentaram fugir, dispensando parte da droga em um terreno próximo. Com o apoio do Canil da PM de Itajaí, os entorpecentes foram localizados. No total, foram apreendidas 200 gramas de cocaína, três balanças de precisão, três celulares e R$ 710 em dinheiro.

O réu conhecido como Semente foi condenado a cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa.

O segundo condenado, que não teve apelido divulgado, recebeu pena de cinco anos e dez meses de reclusão, também em regime fechado, além do pagamento de 583 dias-multa no mesmo valor.

Já Bolinha foi condenado a seis anos e oito meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa.

A Justiça negou a substituição das penas por medidas alternativas, como penas restritivas, com base na gravidade do crime e na pena imposta. Também foi negado o direito de os réus recorrerem em liberdade, uma vez que permaneceram presos durante todo o processo.

Na sentença, o juiz Edemar Leopoldo Schlosser destacou que os acusados utilizavam o tráfico como meio de sustento, o que justificou a manutenção das prisões preventivas para garantir a ordem pública.

