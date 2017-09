Justiça de Brusque condena dois por tentativa de homicídio com taco de beisebol

Douglas Trindade Machado e Paulo Sergio Trindade Machado foram condenados por tentativa de homicídio no Tribunal de Júri realizado nesta sexta-feira, 1, no Fórum da Comarca de Brusque.

Um terceiro acusado pelo mesmo crime, Lourenço Thomaz, foi absolvido. Douglas e Paulo Sérgio foram sentenciado a um ano e quatro meses de prisão. Foi-lhes concedido o direito de recorrer em liberdade.

O crime aconteceu no dia 27 de novembro de 2011, na rua Alberto Muller, no bairro Limeira Alta, próximo a um bar e cancha.

Conforme o processo, Douglas e Paulo Sérgio, a mando de Lourenço, agrediram a vítima com vários golpes de taco de basebol e uma trava de volante de veículo, e impediram que esboçasse qualquer gesto de defesa.

O motivo do crime eram questões de terra. Mesmo com as lesões graves, Armando não morreu.