Justiça determina internação de mulher que foi presa por perseguir dentista ao longo de quatro anos em Santa Catarina

A Justiça de Itapema determinou a internação, por no mínimo um ano, de uma mulher acusada de perseguir e ameaçar um dentista ao longo de quase quatro anos na cidade.

A medida será cumprida em um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, já que, segundo laudo médico, ela foi considerada incapaz de entender o caráter ilegal de seus atos.

A decisão foi tomada após denúncia apresentada pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), que apontou a prática dos crimes de perseguição (stalking), ameaça e desobediência. De acordo com a acusação, entre abril de 2021 e janeiro de 2025, a mulher perseguiu o profissional de forma contínua.

Ela teria enviado centenas de mensagens por e-mail e aplicativos, além de realizar diversas ligações, alternando entre declarações amorosas e ameaças. Também comparecia a locais frequentados pela vítima, como consultório, residência e locais de lazer, e chegou a enviar presentes ao dentista.

A partir de 2023, a perseguição passou a atingir também a namorada do dentista. A mulher criou perfis falsos nas redes sociais, publicou ofensas, enviou mensagens ameaçadoras, fez ligações e até foi até a casa da companheira da vítima. Mesmo após decisões judiciais que impunham medidas protetivas ao casal, a acusada ignorou as ordens e voltou a divulgar conteúdos ofensivos e ameaças online.

Sentença

Na sentença, o juiz do caso destacou que as provas reunidas confirmam com segurança os atos descritos na denúncia, e que a gravidade e a insistência das ações da ré forçaram as vítimas a mudarem suas rotinas pessoais e profissionais para tentar evitar o assédio.

Laudo

Um laudo psiquiátrico apontou que a acusada sofre de transtorno psicótico não orgânico, o que a torna incapaz de compreender que seus atos são ilegais. Por isso, a Justiça determinou sua absolvição imprópria, quando há comprovação da doença mental, com aplicação de medida de segurança, no caso, a internação.

Prisão

Mesmo após a sentença e a proibição de produzir conteúdos sobre as vítimas nas redes sociais, a mulher voltou a publicar vídeos citando o dentista. Com isso, após novo pedido do Ministério Público, a Justiça determinou a prisão da acusada, que foi cumprida na manhã desta quinta-feira, 7, em Itajaí.

Assista agora mesmo!

Você sabia? “Parabéns pra você” cantado em Brusque é único no mundo e surpreende quem é de fora:

