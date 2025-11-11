Justiça Eleitoral de Brusque realiza atendimento a moradores do bairro Volta Grande

Moradores do bairro Volta Grande, em Brusque, podem ser atendidos pela Justiça Eleitoral até 14 de novembro. A ação acontece na escola Ayres Gevaerd, entre 13h e 17h30.

São realizados serviços como o alistamento eleitoral (primeiro título), revisão de dados e transferência de título.

O atendimento pode ser agendado por meio do telefone (47) 2017-0406. É necessário a apresentação de documento oficial com foto e comprovante de residência.

