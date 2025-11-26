Justiça Federal celebra 20 anos da instalação da primeira Vara em Brusque com solenidade especial

A Justiça Federal de Santa Catarina (JFSC) realizou, na tarde desta quarta-feira, 26, uma solenidade em comemoração aos 20 anos da instalação da primeira Vara Federal de Brusque.

A cerimônia reuniu autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de advogados, servidores e estudantes de Direito que acompanharam o momento histórico.

Durante o evento, o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), desembargador federal João Batista Pinto Silveira, destacou a importância do marco e revisitou a trajetória da Justiça Federal na cidade.

“Hoje estamos comemorando os 20 anos da Justiça Federal em Brusque. Em 2005 foi instalada a vara federal, e temos conosco o presidente da época, o desembargador federal Nilson Paim de Abreu, que escolheu o município para receber essa unidade. É muito importante celebrar essa obra que ele iniciou”, afirmou Silveira.

Segundo ele, a decisão tomada há duas décadas se confirmou acertada pela demanda crescente e pela sintonia com a comunidade local.

“Todo o trabalho desses 20 anos demonstra que a Justiça Federal cumpriu e vem cumprindo seu papel. Fomos muito bem acolhidos pela população, e existe uma harmonia entre o serviço prestado e o cidadão brusquense”, completou.

Fundador marca presença

O desembargador federal Nilson Paim de Abreu, que presidia o TRF4 em 2005 e foi responsável por escolher Brusque para receber a unidade, retornou ao município especialmente para a cerimônia.

“É muito importante para Brusque, uma cidade que merece uma Justiça atuante, e ela funciona muito bem aqui. Voltar depois de 20 anos e ver o quanto cresceu é extremamente gratificante”, declarou.

