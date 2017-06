Justiça Federal de Brusque leiloará imóveis de até R$ 40 milhões

A Justiça Federal de Brusque realiza, mais uma vez, leilão de imóveis, terrenos, veículos, prensa, tecidos, laje pré-fabricada, máquina de costura, entre outros. Ao todo, são mais de 50 itens obtidos em processos de execução fiscal, que serão leiloados às 14h dos dias 20 e 29 deste mês na sede de Justiça do município e simultaneamente por meio eletrônico.

Entre os bens, está um terreno com mais de 34 mil metros quadrados da Malhas Cadore Indústria e Comércio e quatro galpões no Rio Branco, da Benefios Reciclagem Têxtil, avaliados em R$ 18 milhões.

Há ainda um imóvel no Nova Brasília, da Favo Malhas, com mais de 20 mil m², avaliado em R$ 40 milhões e um veículo Chrysler 300C V6 (importado), de mais de R$ 63 mil

O leiloeiro público oficial, Jefferson Eduardo Zampieri, explica que na primeira fase do leilão – no dia 20 -, os bens serão arrematados a partir do valor da avaliação. Já na segunda fase – dia 29 -, os mesmos bens que não forem vendidos na primeira etapa ou não retirados por motivo judicial, podem ser arrematados a partir de 50% do valor avaliado.

Caso os bens não forem vendidos na segunda fase, ficarão para venda direta por 180 dias, nas mesmas condições de venda no edital, ou seja, a partir de 50% do valor da avaliação.

Quando o exequente (aquele que executa a ação judicial) é a União-Fazenda Nacional, se parcela o imóvel em até 60 vezes, limitando esse parcelamento ao valor do débito exequendo (dívida do executado). O que ultrapassa deve ser depositado à vista.

“Dou um exemplo. Caso a dívida do executado é o valor de R$ 50 mil e você arremata um imóvel de R$ 40 mil, pode parcelar 100% desse valor com parcelas mínimas de R$ 500. Caso a dívida do executado é o valor de R$ 40 mil e você arremata o imóvel por R$ 50 mil, deverá depositar à vista R$ 10 mil e poderá parcelar o valor de R$ 40 mil”, explica o leiloeiro.

Já para os os outros exequentes, como por exemplo a Caixa Econômica Federal, os imóveis podem ser parcelados com 25% de entrada e saldo em 30 vezes.

Os itens que serão leiloados podem ser consultados no site www.zampierileilao.com.br.

Serviço

O que: Leilão da Justiça Federal de Brusque

Quando: 20 e 29 de junho

Onde: Justiça Federal de Brusque: avenida Arno Carlos Gracher, 85, Centro, ou simultaneamente, por meio eletrônico no site: www.zampierileilao.com.br

Horário: 14h