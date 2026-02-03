Primeira audiência da história do fórum de Guabiruba é realizada

Foto: Sophia Ribeiro/Arquivo O Município

A primeira audiência da história do fórum de Guabiruba foi realizada na tarde desta terça-feira, 3. A sessão, comandada pela juíza Caroline Peressoni Porcher, trata do caso de Iago Bretzke, ex-gerente de cooperativa investigado por aplicar golpes milionários em empresas de Brusque e Guabiruba.

A audiência começou logo após as 12h e seguia até por volta das 16h50. quando o gabinete foi questionado pela reportagem para fornecer detalhes sobre a sessão. O caso pode ser o de maior número de vítimas já registrado em Guabiruba.

Iago foi preso durante a operação Confiança Quebrada, realizada pela Polícia Civil. A ação apurou crimes de estelionato, falsidade ideológica e lavagem de capitais em Guabiruba.

Além da prisão de Iago, apontado como principal suspeito, as equipes também cumpriram mandados de busca e determinaram o bloqueio de bens.

A investigação identificou 11 vítimas, entre pessoas físicas e jurídicas. Segundo o delegado Fernando Farias, titular da Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Brusque, os valores desviados eram transferidos para contas do próprio investigado ou de pessoas próximas.

Esquema

Os prints de conversas obtidos pela reportagem mostram como o esquema funcionava. As mensagens seguem um padrão: Iago pedia autorização para usar parte do limite bancário dos clientes, prometendo devolução rápida dos valores.

Farias também detalhou o método que mantinha o esquema ativo sem levantar suspeitas. Segundo ele, quando algum cliente percebia um prejuízo, o investigado cobria o rombo com recursos retirados de outra conta.

O delegado explicou que as vítimas entregavam dados, assinaturas e autorizações para movimentações bancárias que depois eram desviadas. “Ele conseguiu auferir praticamente R$ 1,6 milhão dessas vítimas”.

Notícias em tempo real. Entre agora no grupo de WhatsApp do jornal Toque aqui e participe!

Inauguração

O fórum foi inaugurado no dia 18 de dezembro e passa a atender oficialmente as demandas judiciais do município. O espaço, localizado no centro da cidade e que anteriormente funcionava como uma agência bancária, foi adaptado para sediar as atividades do Poder Judiciário.

O prédio foi organizado com foco na acessibilidade e no atendimento ao público. No térreo, onde se concentra grande parte dos serviços, o acesso é facilitado. Já os andares superiores, que abrigam gabinetes e cartórios, contam com elevadores.