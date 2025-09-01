A Kohler Variedades, referência na comercialização de embalagens, descartáveis, artigos de escritório e produtos de higiene e limpeza, comemora 35 anos de atuação em 2025.

Fundada em 1º de setembro de 1990, a empresa iniciou suas atividades em uma sala alugada de 30 m² na rua Rui Barbosa, no Centro de Brusque, com foco na venda de embalagens e materiais descartáveis.

Quatro anos depois, em 1994, a empresa adquiriu uma sala comercial própria de 250 m² no Edifício André Luiz, na avenida Getúlio Vargas, o que possibilitou maior estoque e ampliação da linha de produtos.

Com o passar dos anos, a Kohler acompanhou as transformações do mercado e, em 2006, incorporou artigos de escritório e itens de higiene e limpeza ao seu portfólio, passando a se chamar Kohler Variedades.

Parcerias sólidas

A empresa construiu parcerias sólidas com marcas reconhecidas, como 3M, Eurocel, Plaszom, Rigesa, Cristalcopo, Bettanin, Jsn, Pilot, Dello, Acriment, Tilibra, Bic e Report.

“Sempre buscamos fornecedores conceituados, porque a credibilidade do que vendemos é também a credibilidade que oferecemos aos nossos clientes”, explica o proprietário Aldo Kohler Filho, que comanda a empresa ao lado do filho, Aldo Kohler Neto.

Em 2013, a Kohler ampliou ainda mais sua estrutura com a construção de um depósito de 700 m² na rua Gustavo Halfpap, também no Centro de Brusque, garantindo maior disponibilidade em estoque e agilidade nas entregas.

“Hoje, os pedidos realizados chegam aos clientes da região em até 24 horas, atendendo cidades como Botuverá, Guabiruba, Canelinha, Gaspar e Itajaí”, diz o proprietário.

Compromisso com a confiança

Para Aldo, a longevidade da empresa está ligada à credibilidade e ao atendimento próximo. “A venda não termina no balcão. O pós-venda, a atenção e a parceria com o cliente são fundamentais, claro que às vezes ele precisa de algo que não temos no momento, mas nós corremos atrás e entregamos, esse relacionamento faz diferença”, afirma.

Com raízes familiares e um olhar atento às mudanças do mercado, a Kohler Variedades segue firme no compromisso que a mantém há 35 anos: oferecer produtos de qualidade, atendimento ágil e um relacionamento de confiança com cada cliente.

Kohler Variedades

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 214 – Centro 1, Brusque