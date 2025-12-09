Maria do Carmo Ramos Krieger

Maria do Carmo Ramos Krieger

La mia Itália

Maria do Carmo Ramos Krieger

Maria do Carmo Ramos Krieger

La mia Itália

Maria do Carmo Ramos Krieger
Comente

“La mia Itália” era a frase mais falada pelos imigrantes italianos ao referirem-se à sua pátria. E repetiam-na tanto que faziam crer – aos ouvintes menos avisados -, estarem em território italiano e não em solo brasileiro. Para Hilário Merico, cujos avós paternos e maternos vieram da Itália, houve uma surpresa no primeiro dia de aula na Escola de Águas Negras, Porto Franco (antigo nome do atual município de Botuverá). Porém não foi a emoção de iniciar o estudo primário e sim a de saber que o país em que morava chamava-se Brasil!

Mas como poderia ser isso? perguntavam-se também as outras crianças. Pois aquele lugar onde falava-se italiano, os nomes eram de origem italiana e agora a professora Olga Dauer Lyra ‘vinha com essa conversa de morarmos num país que não era a Itália?’ Sim, era La mia Itália!

Complicado mesmo, depois do susto de estarem num lugar bem distante do até imaginado, foi ‘assimilar’, em português, os erres e os esses da pronúncia emaranhada do novo idioma. Dificuldade, diga-se de passagem, que durou por muitos anos entre os mais velhos moradores da localidade.

Quantas outras lembranças guardadas por essa bonna gente e seus descendentes, aportadas na Colônia Itajahy (atual Brusque) há 150 anos? Bom saber que ao chegarem, ainda pensavam que estavam sendo encaminhadas a uma cidade portuária do litoral, pois foi-lhes dito que iriam para Porto Franco. São histórias do cotidiano, anotadas com emoção e resgatadas para que o registro não se perca. A memória de um povo é escrita pelos que participaram de sua formação.

Quando começou a imigração italiana na região de Brusque? O historiador Walter Fernando Piazza cita que ‘chegam ao porto de Itajaí, em Santa Catarina, em maio/junho de 1875 os primeiros italianos do norte e tiroleses do sul e vão ser encaminhados à colônia “Brusque”, fundada em 1860, nas margens do rio Itajaí-mirim. São localizados na periferia da colônia e vão, aos poucos, penetrando o Vale do Itajaí-mirim. Centram-se em torno da localidade de Porto Franco.

Os italianos de Bérgamo ou de Trento, de Vêneto, Piemonti ou Lombardia, já na Europa escolhiam a colônia onde iriam fixar-se no Brasil. A respeito, a historiadora brusquense Roselys Isabel Corrêa dos Santos cita: “A preferência dada à Colônia Brusque devia-se, sem dúvida, às formas como eram feitas as distribuições das ajudas de custo para a compra de sementes e ferramentas. Não havia uma norma comum a todas as colônias (…) na de Brusque e Príncipe Dom Pedro, as quantias já lhes eram entregues quando ainda esperavam nos barracões a demarcação de seus lotes’.

Todavia haviam motivos políticos e de ordem interna administrativa: o desgosto pela localização dos lotes, terras cultivadas sendo destruídas pelas enchentes, aglomeração de colonos, falta de serviço para muitos imigrantes. Além de outros desentendimentos com o diretor da Colônia Itajahy, dr. João Carvalho Borges Júnior, os quais motivaram a saída de inúmeras famílias que em sua maioria, foram realocadas em lotes na região. Incluindo-se aí Porto Franco.

Dessas, algumas poucas famílias conseguiram retornar à Itália. Porém, não sem muito esforço. Conta-se até que uma delas foi a passeio e deslumbrada no regresso relatava aos seus conterrâneos que lá existiam até ruas de cimento! O que, segundo lenda, serviu de incentivo aos colonos mais abastados ao utilizarem-se da matéria prima em Porto Franco, cal, para construírem sua própria rua.

Colabore com o município
Envie sua sugestão de pauta, informação ou denúncia para Redação colabore-municipio
Artigo anterior
Próximo artigo