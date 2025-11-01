Labirinto Cultural com homenagem a integrante falecido dos Pelznickels é inaugurado em Guabiruba

Foi inaugurado neste sábado, 1º, o Labirinto Cultural de Guabiruba, instalado no Parque Municipal Vereador Érico Vicentini. A cerimônia, realizada pela manhã, marcou a entrega do espaço que, segundo a prefeitura, é o maior labirinto do Sul do Brasil.

No centro do percurso, uma estátua do Pelznickel presta homenagem ao jovem Ryan Hodecker, de 23 anos, que faleceu em 4 de abril e era reconhecido pela dedicação às tradições locais.

O projeto foi desenvolvido pela Secretaria de Planejamento e Infraestrutura e pela Secretaria de Indústria, Comércio, Desenvolvimento Econômico e Turismo. A ideia surgiu em 2022, quando Guabiruba celebrou seus 60 anos de emancipação.

Na ocasião, a comitiva alemã Karlsdorf-Neuthard, cidade co-irmã do município, manifestou o desejo de presentear a comunidade com algo que simbolizasse a amizade entre as duas localidades.

As 6,5 mil mudas que formam o labirinto, sendo cerca de mil doadas pelos alemães, deram origem ao espaço que agora passa a integrar o parque.

O Labirinto Cultural possui 51,4 metros de diâmetro, 1.618 metros de extensão e plantas com 1,70 metro de altura, formando um percurso de 11 voltas. Durante o trajeto, os visitantes encontram 11 pontos informativos com curiosidades sobre Guabiruba, em português, inglês e alemão.

Durante a inauguração, o prefeito Valmir Zirke destacou o simbolismo do momento e a importância da parceria internacional.

“Hoje é motivo de orgulho e alegria poder entregar esse labirinto, uma parceria com a cidade alemã que vem se fortalecendo cada vez mais. Queremos criar um espaço para que as famílias possam praticar esporte e lazer com segurança. E também homenageamos esse menino que fez parte do grupo dos Pelznickels e que veio a falecer neste ano”, afirmou.

Agradecimento da família

O pai de Ryan, José Davi Hodecker, agradeceu pela homenagem e relembrou o envolvimento do filho com as tradições natalinas.

“Ele era um menino que gostava muito dos Pelznickels, lutava por isso e tinha grande alegria em participar todos os anos. Fiquei muito feliz e agradecido pela homenagem feita pela prefeitura, ficou muito bonita e significativa”, disse.

A escultura instalada no centro do labirinto representa o Pelznickel, personagem símbolo das celebrações natalinas guabirubenses. A obra busca eternizar a memória de Ryan e reforçar o vínculo da cidade com suas tradições culturais.

Veja fotos

