Labirinto do parque municipal de Guabiruba será inaugurado neste sábado; estrutura é a maior do Sul do Brasil

Acontece neste sábado, 1º, a inauguração do Labirinto Cultural no parque municipal de Guabiruba. O evento acontece às 10h30. De acordo com a prefeitura, esse é o maior labirinto do Sul do Brasil.

O projeto do labirinto é uma iniciativa desenvolvida pela Secretaria de Planejamento e Infraestrutura e pela Secretaria de Indústria, Comércio, Desenvolvimento Econômico e Turismo de Guabiruba. Ele surge em 2022, ano em que o município celebrou seus 60 anos de emancipação político-administrativa.

Na ocasião, a comitiva alemã Karlsdorf-Neuthard tinha o desejo de presentear Guabiruba com algo simbólico que representasse a amizade entre as duas comunidades e deixasse um legado para as futuras gerações. Assim, foram doadas mudas de árvores, utilizadas na composição do labirinto e também no embelezamento da área. Ao todo, 6,5 mil mudas formam o espaço. Delas, cerca de mil foram adquiridas em parceria com a cidade co-irmã.

Dimensões do labirinto

De acordo com a Prefeitura de Guabiruba, o espaço possui 51,40 metros de diâmetro, 1.618 metros de extensão e plantas que chegam a 1,70 metro de altura. Assim, se tornou o maior labirinto do Sul do Brasil.

O local tem um percurso de 11 voltas. Durante o trajeto, o visitante encontrará 11 pontos informativos com curiosidades sobre Guabiruba, traduzidas em português, inglês e alemão.

No centro do labirinto, está a estátua do Pelznickel, personagem símbolo das tradições natalinas guabirubenses. A escultura também presta uma homenagem especial a Ryan Hodecker, jovem lembrado por seu envolvimento e dedicação à preservação das tradições locais, que faleceu em abril deste ano.

