Laboratório de Design de Moda da Unifebe confecciona fardas mirins para PM

No desfile de 4 de agosto, comemorativo aos 157 anos de Brusque, alguns integrantes do 18º Batalhão da Polícia Militar do município desfilaram acompanhados por seus filhos, que estavam devidamente trajados com fardas mirins confeccionadas pelo curso de Design de Moda do Centro Universitário de Brusque (Unifebe).

A iniciativa para a produção dos uniformes infantis partiu da soldado Katiuce Eliati Bolfe, auxiliar do P-5 do 18º BPM, que buscou com o laboratório de Moda (LAB.Moda) uma parceria para realizar a vontade dos pais em desfilar com seus filhos fardados.

O projeto do fardamento infantil foi desenvolvido pela professora de modelagem Vanessa Contesini e as fardas foram costuradas pela professora assistente Marli Klock, e pela estagiária do LAB.Moda e acadêmica do curso Luana Dirschnabel. O projeto piloto deve ter continuidade para o desfile cívico de 7 de Setembro e para o desfile da Fenarreco.

Segundo o coordenador Rodrigo Zen, a interação entre o curso e a comunidade é um dos diferenciais ofertados, neste caso ainda mais especial por envolver uma instituição tão importante quanto a Policia Militar.

“Ter o Batalhão da Polícia Militar nos procurando para esse tipo de trabalho só confirma nossa posição como um curso bem quisto e acessível à comunidade de Brusque e região”.