“Laboratório de talentos”: imprensa portuguesa destaca relação do Brusque com o AVS

Em entrevista ao portal Maisfutebol, de Portugal, o olheiro-chefe (head scout) do Brusque, Francisco Gomes da Silva, explicou detalhes da relação entre o quadricolor e o AVS no mercado de transferências. Conforme já era relatado por dirigentes, os elos são mais estreitos do que ter um investidor em comum. O scout reforça que as contratações no Brasil são feitas com foco em uma eventual transferência à equipe portuguesa.

A reportagem portuguesa classifica o Brusque como “uma espécie de laboratório de talentos na Série C”. Francisco Gomes da Silva chegou ao Brusque em fevereiro, após já ter trabalhado com o grupo AVS na época da SAD (equivalente à SAF em Portugal) do Vilafranquense, que se mudou à Vila das Aves em 2023.

“Fomos eliminados [do Catarinense] pela Chapecoense nos pênaltis e tivemos quase um mês de pré-temporada, até começar a Série C. Tivemos mais tempo para preparar, para ver os jogos. Ia ver outros estaduais para identificar jogadores, mas sempre numa perspectiva ligada ao AVS. É sempre numa perspectiva de encontrar jogadores jovens que possam ter um rendimento na Série C, mas com potencial de crescimento para virem a ser enquadrados no projeto do AVS“, relatou Francisco Gomes da Silva na reportagem do Maisfutebol publicada na sexta-feira, 11.

“No nosso caso, se o jogador estiver bem no Brusque, depois vai para o AVS. Isso está bem definido entre todos. Obviamente, tendo o Brusque, é muito mais fácil para nós encontrarmos um jogador que esteja atuando na Série D, colocá-lo à prova no contexto competitivo e, depois, ele ir para o AVS.”

As estruturas de observação (scouting) de jogadores são autônomas nos clubes, mas o compartilhamento de informações é constante. Principalmente porque as apostas em jovens jogadores, antes de serem confirmadas em contratação no Brusque, passam por aval do AVS.

“Se é um jogador de rendimento, mais experiente, é uma decisão nossa. Se for um jogador jovem, de aposta, com uma perspectiva futura de ir para o AVS, tem de ser analisado por nós e é passado para o AVS. Depois, o AVS tem de validar e perceber se o jogador tem potencial, ou não, para ir mais tarde a Portugal”, relatou o olheiro.

A contratação de treinadores passa pela tendência na utilização dos jovens. Isto foi visto em diversos momentos, especialmente no Catarinense. Sob o comando de Filipe Gouveia, jogadores da base do Brusque tiveram espaço em um elenco que era mais curto que o atual. Robson Luiz, Dionatan, João Vithor, Neto e outros receberam oportunidades.

“Há a identificação do perfil de treinador com uma grande capacidade de organização e de desenvolver jovens. Que não tem medo de apostar neles. É um treinador com essas características que está identificado num projeto como o Brusque. Depois, tem liberdade para treinar, jogar em 3-5-2 ou 4-3-3… Claro que o perfil do treinador é aquele que nós também tentamos transferir para o contexto do AVS”, afirmou Francisco Gomes da Silva ao Maisfutebol.

Apesar de ter transferências ao AVS como objetivo principal, o head scout afirma que há preocupação na contratação de jogadores mais experientes, que ofereçam uma base sólida ao quadricolor.

Fluxo contrário

Nos cinco meses desde sua chegada, nenhum jogador do Brusque foi levado ao AVS. Antes ocorreu o contrário. O zagueiro Thiago Freitas e o goleiro Lucas Moura, dois jovens pouco utilizados em Portugal, foram emprestados ao Brusque.

Lucas Moura tem sido a terceira opção, atrás de Matheus Nogueira e André Luiz. Thiago Freitas também é reserva, mas entrou em campo em quatro oportunidades, inclusive na vitória desta segunda-feira, 14, sobre o Maringá.

O fluxo inverso também é uma possibilidade mais aberta com atletas de Portugal. “Já identificamos e analisamos vários jogadores portugueses. Não chegamos a avançar por nenhum. Mas, tendo essa possibilidade, se encaixar nas necessidades do plantel, pode ser uma realidade.”

Janela aberta

Conforme Gomes da Silva, jogadores do Brusque têm despertado interesse dos clubes de divisões acima. A janela de transferências está aberta desde 10 de julho até 2 de setembro.

O head scout não faz apenas as observações, mas também participa de etapas iniciais de negociação com jogadores. E relata que a ligação entre Brusque e AVS é um fator que não chega a ser decisivo, mas é importante nas tentativas de reforçar o quadricolor.

“Tivemos casos de jogadores que estão disponíveis até para fazerem algum esforço financeiro e baixarem pretensões salariais para poderem estar inseridos num projeto como o Brusque, de Série C, que lhes possa permitir depois vir para Portugal e abrir as portas da Europa.”

AVS

O AVS é um clube localizado na Vila das Aves, município de Santo Tirso, região metropolitana do Porto. Assim como o Brusque, é propriedade do empresário brasileiro Rubens Takano Parreira.

O clube português é uma Sociedade Anónima Desportiva (SAD), equivalente à SAF no Brasil. O AVS se estabeleceu em 2023, quando a SAD do Vilafranquense, adquirida por Parreira em 2019, se desligou do clube e se mudou à Vila das Aves. Instalou-se na sede do Clube Desportivo das Aves, que já não possui seção de futebol profissional. São clubes diferentes e totalmente separados.

Em 2024-25, o AVS disputou pela primeira vez a Liga Portugal, primeira divisão do país. A equipe ficou no 16º lugar, à frente de Farense e Boavista. Manteve-se na elite após vencer a repescagem contra o Vizela, terceiro colocado da segunda divisão.

O clube também é conhecido como AFS, sigla para AVS Futebol SAD.

Assista agora mesmo!

Festa do Búfalo marcou época em Botuverá com carne exótica, acampamento e jipeiros: