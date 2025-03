Outros exames genéticos disponíveis

Além do Perfil Mulher, o Laboratório Hoffmann oferece exames que abrangem diferentes áreas da saúde e que também podem ser feitos por homens, são eles:

Perfil Prevenção: analisa 74 genes associados a doenças hereditárias, incluindo 11 tipos de câncer e condições cardíacas, auxiliando na identificação de fatores de risco e na escolha de abordagens terapêuticas.

“É importante ressaltar que, na maioria das doenças investigadas, mais de um gene é analisado por condição. Isso contribui para uma compreensão mais profunda de suas causas e do funcionamento da doença”, afirma Leonardo Baumgart Maia, diretor-executivo do Laboratório Hoffmann.

Perfil Equilíbrio: avalia mais de 100 variantes genéticas relacionadas a metabolismo, nutrição, sono, envelhecimento e resposta a medicamentos, ajudando a otimizar a qualidade de vida.

“Se o objetivo do paciente é alcançar o peso ideal, melhorar a qualidade de vida, prevenir doenças, promover a saúde, aprimorar a performance esportiva, aumentar a longevidade e reduzir os efeitos do envelhecimento na aparência, este exame pode ser um grande aliado”, explica Leonardo.

Perfil Raízes: permite explorar a ancestralidade por meio da análise do DNA, traçando origens étnicas e geográficas.

“Com ele é possível comparar o DNA com um banco de dados global que abrange 90 populações de todos os continentes. Assim, se pode descobrir, de forma percentual, a semelhança entre o DNA do paciente e o de diferentes populações ao redor do mundo (Ancestralidade Global)”, conclui o diretor-executivo.

Para Marina Zendron, os exames genéticos são um avanço significativo, mas é essencial que sejam acompanhados por profissionais capacitados.

“Receber informações sobre uma possível predisposição a doenças graves pode ser emocionalmente desafiador. Por isso, é fundamental que esses exames sejam acompanhados de orientação adequada, para que as mulheres compreendam os resultados e possam tomar decisões informadas”, complementa.