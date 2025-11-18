Lageado Alto/Baixo é o campeão dos Jogos Comunitários de Botuverá; veja classificação final

O encerramento da décima edição dos Jogos Comunitários de Botuverá ocorreu na noite do último sábado, 15, na Sociedade União. As equipes vencedoras de todas as modalidades ganharam medalhas e troféus, e o time do bairro Lageado Alto/Baixo terminou como campeão desta edição.

Hugo Graf, diretor de Esportes de Botuverá comemorou a finalização do evento: “Uma noite de celebração, reconhecimento e confraternização entre atletas, dirigentes, comunidades e apoiadores do esporte botuveraense”.

No sábado, também foram realizadas as últimas competições dos Jogos Comunitários de Botuverá.

O primeiro jogo ocorreu no final da tarde, para definir o detentor do terceiro lugar no futsal masculino, e foi disputado entre os times dos bairros Águas Negras e Pedras Grandes. Águas Negras tinha a vantagem do empate e, após um confronto equilibrado, o jogo terminou em 3 a 3, garantindo a terceira colocação à equipe. Em seguida, aconteceu a grande final entre Centro e Lageado Alto/Baixo. A equipe do Centro jogava pelo empate e, em um duelo emocionante e muito disputado, o confronto terminou em 4 a 4, resultado que garantiu o título da modalidade ao Centro.

Na classificação geral dos Jogos, Lageado Alto/Baixo assegurou o primeiro lugar, seguido pelo Centro na segunda colocação, e por Águas Negras, que finalizou em terceiro.

O evento foi promovido pela Prefeitura de Botuverá, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Juventude.

Classificação final

