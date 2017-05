Lageado Baixo é pentacampeão dos Jogos Comunitários de Guabiruba

A hegemonia do bairro Lageado Baixo se mantém firme e forte em Guabiruba. Os atuais campeões dos Jogos Comunitários brilharam nos dois últimos dias de disputas e confirmaram o campeonato. É o quinto título da comunidade na história da competição, o segundo consecutivo.

Ao fim, a diferença sobre o Imigrante, que chegou a ameaçar nas duas últimas semanas, foi gigantesca, já que nas quatro últimas disputas Lageado Baixo venceu três e ainda ficou em segundo na outra.

No sábado, 20, o Lageado Baixo venceu o voleibol masculino e praticamente assegurou o caneco com a quarta colocação do adversário. Mas a festa completa veio no domingo, 21, quando, debaixo de muita chuva, a equipe foi vice-campeã no atletismo masculino e faturou o feminino.

A cereja do bolo veio na disputa do cabo de guerra, na qual o Lageado Baixo desbancou o Lageado Alto no duelo local. Foi a revanche do ano passado, quando o Lageado Alto havia levado a melhor.

Com os últimos resultados, o Lageado Baixo chegou a 272 pontos, superando inclusive a pontuação do ano passado, quando fez 247. O Imigrante, segundo colocado, encerrou com 229, seguido pelo São Pedro, que superou o Aymoré na última prova. As comunidades chegaram empatadas no cabo de guerra, ambas com 199 pontos, mas o Aymoré encerrou a disputa com WO e permitiu que o adversário finalizasse na terceira colocação geral, com 200 pontos, em razão do ponto de participação. (Veja a classificação completa).

A secretária de Esportes, Lazer e Assuntos para a Juventude de Guabiruba, Marcia Watanabe, diz que o ponto forte da edição foi a organização dos coordenadores, principalmente os responsáveis pelas equipes que encerraram nas primeiras colocações, ao incentivarem os atletas a participarem de todas as modalidades.

“Continuamos o trabalho que foi feito nestes 19 anos, que é o de unir as comunidades em prol do esporte guabirubense. Isso é o que mais vale a pena”, afirma. A premiação e o encerramento dos Comunitários ocorre no próximo sábado, 27, às 20h, no Clube São Pedro.

Classificação das últimas provas

Vôlei masculino

1º Lageado Baixo

2º Aymoré

3º Guabiruba Sul

4º Imigrante

Atletismo masculino

1º Aymoré

2º Lageado Baixo

3º Imigrante

4º Guabiruba Sul

Atletismo feminino

1º Lageado Baixo

2º Aymoré

3º São Pedro

4º Imigrante

Cabo de guerra

1º Lageado Baixo

2º Lageado Alto

3º Imigrante

4º Guabiruba Sul

Classificação geral

1º Lageado Baixo – 272 pontos

2º Imigrante – 229

3º São Pedro – 200

4º Aymoré – 199

5º Guabiruba Sul – 166

6º Centro – 95

7º Lageado Alto – 64