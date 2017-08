Tutora: Laís Schaefer

Idade: 26 anos

Profissão: Professora de Educação Infantil

Bairro: Imigrante, Guabiruba

Pet: Fox

Raça: Sem raça definida

Idade: 10 anos

Para Laís, “se sentir amor verdadeiro por animais é coisa de louco, então não lhe interessa ser normal”. Fox é seu companheiro para todas as horas, sempre lhe espera com seu rabinho abanando. Nunca foi apegado a brinquedo algum, seu único xodó é um carrinho de mão feito de madeira, que era utilizado na antiga olaria do seu avó. Fox adotou o carrinho desde pequeno e usa ele como caminha, para descansar durante as tardes. Que amor!

