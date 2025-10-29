Brusque ganhou nesta semana um novo espaço gastronômico de destaque: o Lalo Restaurante, localizado no Hotel Monthez. O nome é uma homenagem ao já falecido Hylário Zen, fundador do hotel, conhecido carinhosamente como “Lalo”.

A inauguração, realizada no dia em que Lalo completaria 97 anos de vida, marcou a conclusão de um extenso plano de reformas do hotel, que durou cinco anos e envolveu desde a renovação dos quartos até a modernização das piscinas.

Segundo Luis Felipe Zen Cherem, diretor do Hotel Monthez, a ideia foi transformar o restaurante em um espaço que pudesse atender tanto hóspedes quanto moradores da cidade.

“O restaurante precisava de uma atualização. Esperamos o momento certo para fazer uma obra imponente. O espaço ficou maravilhoso e queremos estar mais presentes no mercado de lazer, não apenas com piscinas e diversão, mas também com casais, amigos e confraternizações”, afirmou.

Arquitetura única

O Lalo Restaurante apresenta uma arquitetura moderna, assinada pelas equipes da Moderna Arquitetura e DMZ, com ambientes integrados e diferenciados.

Há um lounge para cafés e vinhos, bar para drinks mais informais e área principal para jantares românticos. Um espaço kids anexo atende à demanda de famílias, enquanto o conforto acústico foi reforçado em todo o salão.

Outro destaque é a cozinha show, que permite aos clientes acompanhar o preparo de pratos feitos na hora. O sistema de pedidos em tablets agiliza o atendimento em todas as refeições, desde o café da manhã até jantares temáticos, como a noite de massas, onde é possível solicitar pratos personalizados.

“No café da manhã, você pode pedir tapioca, croque-monsieur, crepioca, omelete, tudo feito na hora. A experiência é totalmente diferente do que existe em Brusque e região”, explicou Luis Felipe.

O restaurante funciona diariamente e está aberto ao público, independentemente de hospedagem. “Tem moradores de Brusque que vêm apenas para jantar. Temos capacidade para atender hóspedes e visitantes com conforto”, acrescentou.