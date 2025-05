Lançamento da 12ª edição do Festival Nacional da Cuca é realizado nesta segunda-feira; confira valores e programação

O Núcleo de Panificadoras e Confeitarias da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr), com apoio da Prefeitura de Brusque, divulgou na noite de segunda-feira, 19, a programação da 12ª edição do Festival Nacional da Cuca.

O evento, que conta com incentivo da Lei Rouanet, por meio do Ministério da Cultura, será realizado nos dias 7 e 8 de junho, no Pavilhão da Fenarreco.

Para Marlon Sassi, presidente da Acibr, “o Festival da Cuca é uma grande celebração da nossa identidade. Além de destacar um dos símbolos da culinária brusquense, ele fortalece o comércio, atrai visitantes e mostra o quanto nossa cidade tem a oferecer”.

Deco Battisti, vice-prefeito de Brusque, também se fez presente no evento e disse que

“Brusque tem orgulho de suas tradições, e a cuca é uma delas. O festival é uma oportunidade de reunir famílias, valorizar nossos produtores e divulgar a cultura local para toda a região e além”.

Segundo a programação divulgada, a abertura ocorre no sábado, 7 de junho, às 9h, no Pavilhão. O café colonial inicia no mesmo horário.

Confira a programação completa:

Sábado (07/06):

9h – Abertura do Pavilhão

9h – Início do “Café Colonial”

10h – Início da 1ª eliminatória do concurso

10h30 – Solenidade de Abertura

11h – Duo musical – Der Fritz und Nei

12h – Intervalo no concurso para almoço

13h20 – Coral de Sinos Glokenchor + Banda Das Lebenslied

13h30 – Início da 2ª eliminatória do concurso

15h – Grupo de Danças Folclóricas Alle Tanzen Zusammen

16h – Início da 3ª eliminatória do concurso

20h – Grupo Alemão em Canto

21h – Apresentação dos classificados da próxima etapa

21h – Encerramento

Domingo (08/06):

9h – Abertura do Pavilhão

9h – Início do “Café Colonial”

10h – Início da 1ª etapa final do concurso

11h – Grupo de Danças Folclóricas Alpino Germânico

12h – Intervalo no concurso para almoço

12h30 – Grupo Musical Deutscher Sangerverein

14h – Início da 2ª etapa final do concurso

17h30 – Premiação

Valores:

Café colonial

Adulto: R$ 74,90

Crianças até 10 anos: R$ 38

Mercado de cuca

Cuca tradicional: R$ 38

Cuca Gourmet: R$ 48

Festival

Sete panificadoras já confirmaram presença no Festival Nacional da Cuca deste ano, prometendo deliciar o público com suas receitas: Sodepan, Panissa, Danine, Sassipan, Tomasi, Mais Sabor e Padaria Guabiruba. Cada uma trará suas especialidades, reforçando a diversidade e a criatividade da confeitaria local.

Durante os dois dias de evento, os visitantes poderão aproveitar uma programação recheada de atrações. No mercado da cuca, estarão disponíveis diferentes sabores do tradicional doce alemão.

Haverá ainda as eliminatórias do concurso que elege as melhores receitas, o saboroso café colonial e uma feira de artesanato com novidades exclusivas. Para os pequenos, o Sesc realizará mais uma edição da oficina mirim — e, nesta edição, de forma totalmente gratuita.

Emily Dognini, coordenadora do Núcleo de Panificadoras e Confeitarias, destaca que a expectativa é de grande público, impulsionada não apenas pela variedade de cucas, mas também pelas atrações voltadas para toda a família.

“O festival cresce a cada ano e já se consolidou como parte importante do calendário de eventos de Brusque. Nosso objetivo é sempre trazer novidades, enaltecer o trabalho das panificadoras e valorizar esse produto que é símbolo da nossa cultura. É uma alegria imensa realizar mais uma edição”, afirma.

A programação cultural também promete encantar os visitantes, com apresentações típicas que celebram as tradições germânicas. Entre as atrações estão o Duo Musical – Der Fritz und Nei, o Coral de Sinos Glokenchor, a Banda Das Lebenslied, os grupos de dança folclórica Alle Tanzen Zusammen e Alpino Germânico, o Grupo Alemão em Canto e o Grupo Musical Deutscher Sangerverein.

Para Juliana da Silva, diretora geral de Turismo de Brusque, o festival vai além da gastronomia.

“O Festival Nacional da Cuca movimenta a economia criativa, valoriza os empreendedores locais e posiciona Brusque como um importante destino turístico cultural. É uma oportunidade de mostrar nossas origens e acolher visitantes de diferentes regiões com sabor, tradição e hospitalidade”, destaca.

Novidade no concurso

Os apaixonados por confeitaria ainda têm tempo para garantir uma vaga no concurso “Resgatando a Tradição da Cuca Alemã”. As inscrições seguem abertas até esta terça-feira, dia 20, e a edição deste ano promete surpreender com mudanças no formato da disputa.

Uma das principais novidades está na dinâmica da prova: cada participante deverá selecionar seus próprios ingredientes em uma gôndola montada especialmente para o evento, em parceria com o Supermercado Archer. A proposta se inspira no estilo do programa MasterChef, conhecido por desafiar os competidores em provas criativas e cheias de emoção.

“Queremos trazer ainda mais dinamismo para o concurso, tornando a experiência inesquecível tanto para quem participa quanto para quem assiste”, explica a coordenadora.

As vagas são limitadas e a competição começa no sábado, com as fases eliminatórias. As etapas decisivas ocorrem no domingo, quando serão conhecidos os grandes vencedores.

Três participantes serão premiados. O primeiro lugar receberá um troféu, uma diária no Fazzenda Park Hotel, um fogão Fischer e uma cesta de produtos do Moinho Werner. Já os segundo e terceiro colocados ganharão troféu, forno Fischer e também uma cesta com produtos do Moinho Werner.

