Lançamento da Fairtec 2024 apresenta novidades e reúne autoridades em Brusque

Na noite desta terça-feira, 28, foi realizado o lançamento da Feira Tecnológica da Construção Civil (Fairtec) 2024, na Sociedade Esportiva Bandeirante, em Brusque. A edição do próximo ano ocorrerá entre 12 e 15 de setembro de 2024 no Centro de Eventos Maria Celina Vidotto Imhof, o Pavilhão da Fenarreco.

O lançamento reuniu associados do Sindicato da Indústria da Construção e do Mobiliário de Brusque, Guabiruba, Botuverá e Nova Trento (Sinduscon), além de empreendedores e entusiastas do setor.

Conforme a organização, a Fairtec 2024 promete ser um marco no calendário do setor imobiliário. A organização aponta que a expectativa é reunir mais de 80 empresas expositoras, que apresentarão soluções tecnológicas e inovações de produtos e serviços para a construção civil.

Além disso, junto à feira, será realizado o 7º Salão do Imóvel, que pretende trazer as melhores oportunidades de investimentos e os projetos imobiliários mais promissores da região. Outro evento será a 7ª Mostra de Móveis e Decorações, que visa trazer as últimas tendências em mobiliário e decoração, para criar espaços únicos e aconchegantes.

Realizada a cada dois anos pelo Sinduscon, a Fairtec conta com a organização da Andrade Eventos e com o apoio do Sebrae Santa Catarina e da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc).

O presidente do Sinduscon, Ralf Maschio, explica que o principal objetivo do evento, além de promover a feira que está na 7ª edição, é dar oportunidade aos expositores a irem pagando de forma parcelada a participação.

Segundo Ralf, o evento também propõe aos futuros expositores a irem se preparando para a Fairtec, que tem procura disputada.

A diretora da Andrade Eventos, empresa organizadora da Fairtec, Rosangela Andrade agradeceu as parceiras e destacou um novo mapa da feira. “Tenho certeza, que deste dias aqui, sairão muitos frutos”, completa.

No lançamento, também falou o gerente regional do Sebrae Foz do Itajaí, Carlos Alberto Kinchescki Júnior; a analista de negócios do Sebrae, Juliana Bernardi Dall’Antônia, que destacou a parceria com o Sebrae SC, por meio do projeto Eleva Construção Civil; o assessor especial da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação de SC, Roberto Prudêncio, que representou o deputado estadual, Carlos Humberto; e o prefeito de Brusque, André Vechi.

Também estiveram presentes o prefeito de Guabiruba, Valmir Zirke, e vice-prefeito, Cledson Roberto Kormann; o vereador Nik Imhof representando a Câmara de Brusque; o vice-presidente da AmpeBr, Iosmir Emerim Alves; presidente da CDL Brusque, Alcir Inácio Otto; gerente operacional do Sesi Senai, Rafael Schveitzer, representando o vice-presidente regional da Fiesc, Edemar Fischer; diretor do Sifitec, Arthur Marchi; o presidente do Sindilojas, Marcelo Gevaerd; e a presidente do Sindivest, Onésia Liotto.

Pesquisa

O evento de lançamento também contou com o jantar de encerramento do Sinduscon. Ralf destaca as novidades apresentadas na ocasião.

“Além de algumas ações previstas no plano estratégico no sindicato, nós fechamos uma parceria com uma empresa, chamada Alfaplan, que trabalha com pesquisas e realiza um trabalho em balneário Camboriú, junto com o Sinduscon e a prefeitura daquela cidade’, conta.

Com a parceira, Ralf adianta que o Sinduscon pretende trazer dados importantes para o mercado imobiliário ao longo do ano. Ele exemplifica serem informações a respeito de lançamentos imobiliários, deficits habitacional, necessidades do mercado, como a procura por número de quartos, metros quadrados e por bairro, e outros.

Assista agora mesmo!

Única do mundo: missa celebrada em bergamasco é exclusividade de Botuverá: