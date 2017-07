Tweet no Twitter

Em Balneário Camboriú, a Top Car mostrou em primeira mão a nova Discovery, da Land Rover, para uma lista poderosa de convidados. Esta é a quinta geração do SUV. O auê aconteceu ontem, e seguiu até mais tarde. Agora a grande expectativa é outro lançamento, que já se ouvia falar durante os bastidores do evento: o Range Rover Velar, que chega fim do ano em Santa Catarina.

Confira nas fotos de Isis Lacombe quem passou por lá: