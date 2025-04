Land Rover é destruída após incêndio no São Pedro, em Guabiruba

Uma Land Rover foi totalmente destruída durante um incêndio no bairro São Pedro, em Guabiruba. O fato ocorreu na tarde desta quarta-feira, 23, no pátio de uma residência localizada na rua Antônio Carminati.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o proprietário do veículo havia estacionado o carro há cerca de 15 minutos quando o incêndio começou.

O incêndio ocorreu no motor, fazendo com que todo o compartimento do motor e parte interna do painel fossem destruídos.

Para combater as chamas, os agentes utilizaram cerca de mil litros de água.

