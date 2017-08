Tutora: Lara Vanatt Fuzão

Idade: 5 anos

Bairro: Souza Cruz, Brusque

Pet: Cristal

Raça: Yorkshire

Idade: 9 meses

A Lara ganhou a Cristal em novembro do ano passado, em seu aniversário. Na época, recentemente havia morrido um Pit Bull, que era o cão da casa. A Cristal chegou com apenas 45 dias e tomou conta do coração de toda a família, principalmente da pequena Lara. A cachorrinha é muito amada e para a menina, Cristal é sua filhinha.

