Laudo aponta causa de acidente que resultou em explosão de caminhão-tanque na BR-101, no Morro dos Cavalos

O laudo pericial da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que investigava as circunstâncias do acidente que resultou na explosão de um caminhão-tanque na BR-101, no Morro dos Cavalos, apontou como causa principal a perda de controle do veículo pelo condutor após a passagem por um redutor de velocidade.

No local, existe uma lombada eletrônica cujo limite é de 60 quilômetros por hora para todos os tipos de veículos. Conforme análise, o caminhão transitava em 57 km/h.

A PRF informou que não foi possível analisar o cronotacógrafo do veículo – equipamento que registra a velocidade e a distância percorrida pelo veículo -, já que ele foi incinerado.

Também é dito que, após o atendimento inicial dos socorristas, o condutor foi submetido ao teste do bafômetro, que negou ingestão de álcool.

A perícia também identificou que o motorista transportava uma passageira não autorizada, o que contraria uma resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) sobre o transporte rodoviário de produtos perigosos.

No momento do acidente, o caminhão carregava álcool etílico, substância conhecida por seu alto grau de periculosidade e inflamabilidade.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) agora realiza novos estudos para analisar as condições da rodovia e a estrutura do caminhão que causou o incêndio. O novo laudo deve ser concluído em até dois meses.

Veículos atingidos e seguro para as vítimas

Os 21 automóveis e três carretas atingidos pelo incêndio estavam parados em um congestionamento causado por outro acidente, ocorrido momentos antes, a cerca de um quilômetro do local da explosão. Esse fator, segundo o laudo pericial, contribuiu para o alto número de veículos consumidos pelas chamas.

Após o controle do incêndio, os veículos foram reposicionados na faixa de domínio da rodovia até que fossem removidos pelos próprios proprietários ou, na impossibilidade, encaminhados ao pátio conveniado da PRF, em Palhoça. Alguns só puderam ser identificados durante a perícia, após o resfriamento das estruturas.

De acordo com o documento, as vítimas do acidente têm direito ao recebimento do seguro DPVAT.

A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Militar, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Instituto do Meio Ambiente (IMA), Secretaria Municipal de Obras de Palhoça e AMBIPAR.

