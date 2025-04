Legendários: moradores de Brusque aderem a movimento que leva homens para subir montanha

Alguns homens que buscavam uma mudança em suas vidas se juntaram ao Legendários, um movimento nacional que promove a subida em uma montanha como forma de imersão e reflexão espiritual. Este ano, cerca de 11 brusquenses participaram do evento em abril, em Balneário Camboriú.

O Legendários TOP 1003 aconteceu na cidade litorânea e reuniu mais de 300 homens entre os dias 10 e 13 de abril. Entre eles, estava o empresário brusquense Felipe Pioczkoski, de 33 anos. Ele conta que conheceu o movimento em 2024 e, após muitas pesquisas, decidiu participar.

Ele explica que os homens são separados em “famílias”, geralmente compostas por 12 pessoas. Além disso, ao terminar a subida cada participante recebe uma farda, juntamente com o boné e com um número de identificação – o de Felipe é 102.413. Os participantes não divulgam o local da ação e nem as atividades que praticam.

Ele conta que, quando criança, era fortemente ligado à igreja, tendo sido coroinha. Com o passar dos anos, afastou-se da religião e, após participar do Legendários, passou a repensar algumas certezas que tinha.

“Cada pessoa que sobe lá tem as suas questões para resolver. Algumas são religiosas, outras pessoais — principalmente relacionadas à família. O objetivo é buscar, na montanha, a sua melhor versão e se aproximar do legendário número 1, que é Jesus Cristo. Na minha família, realmente houve pessoas que tomaram consciência de questões pessoais e perceberam que poderiam melhorar em alguns aspectos”, relata.

Críticas e religião

Os participantes devem levar itens de higiene pessoal, roupas, e uma barraca ou saco de dormir. O evento tem duração de 72 horas, durante as quais os homens sobem um morro e acampam.

Felipe conta que pagou R$ 1.790 pela inscrição e que os participantes podem contribuir voluntariamente para a realização de futuros eventos.

Após se popularizar nas redes sociais, o movimento passou a receber críticas quanto ao valor da inscrição. Para Felipe, a experiência tira dos homens todos os rótulos e vaidades do dia a dia, transformando-os em seres humanos melhores.

“Muita gente critica dizendo que não é preciso pagar para subir uma montanha ou para se tornar uma pessoa melhor. Não é bem assim. Todo mundo que se inscreve está disposto a fazer uma busca — seja pessoal ou familiar. Há muitas celebridades que participam, mas como somos divididos em famílias, todos são tratados como iguais”.

Ele conta que, em sua participação, o comediante Tirullipa também esteve presente. O empresário dele ficou na mesma família que Felipe. “Ali ele não era o Tirullipa, era o Everson, a pessoa dele. Era uma pessoa como qualquer outra”.

“O que posso dizer para quem critica é: vá lá e faça, para depois tirar uma conclusão. Criticar algo que você não conhece é seguir a manada. Para alguns homens, será apenas uma subida e um acampamento, para outros, será uma transformação”.

Outra pessoa que relata mudança pessoal vivida após o movimento é o engenheiro civil Fábio Foster, de 42 anos. Ele participou do evento no ano passado também em Balneário Camboriú e é o legendário 89.645.

Fábio conta que, na época, estava enfrentando complicações no casamento e que, por indicação da esposa, se inscreveu no movimento.

“Não foi uma participação por livre e espontânea vontade, eu fui obrigado a ir. Mas posso garantir que é algo transformador. É um processo entre você, Deus e Jesus. A minha experiência foi extremamente positiva e me fez prestar atenção em muitas coisas durante o dia a dia. São coisas básicas como dar um bom dia para alguém, se importar com o outro”, conta.

Apesar de muitos cristãos participarem, o movimento pode ter a participação de homens de qualquer religião. Felipe explica que a sede do Legendários fica em Balneário Camboriú, na Igreja Embaixada.

“Não existe essa questão da conversão. Há uma igreja por trás, mas em nenhum momento se fala diretamente de religião”, destaca.

Grupo de relacionamento legendário

Diversas cidades possuem uma base do movimento. Em Brusque, ela está localizada na Igreja Evangélica Calvário, no bairro Jardim Maluche. No município, há um grupo com mais de 100 legendários, liderado pelo pastor Jackson Beilfuss, o legendário 89.182.

Ele participou do TOP 815, entre os dias 5 e 8 de dezembro de 2024. Depois disso, atuou como voluntário em outras edições. O pastor conheceu o Legendários em 2019, quando estava na Guatemala, país onde o movimento teve origem. A partir de diversos relatos de transformação, ele decidiu buscar mais informações.

Uma das ações do movimento que mais o impactaram ocorreu durante as enchentes no Rio Grande do Sul, quando o grupo prestou apoio às cidades afetadas. Sua primeira participação na subida foi em março de 2024.

“Achei muito interessante o formato, mas principalmente essa questão de o homem exercer verdadeiramente seu papel na família e em todas as esferas da sociedade. Voltei do Legendários um marido melhor, um pai mais presente e alguém que compreende mais as pessoas. Aprendi que não é na força do meu braço que as coisas se resolvem, e também a observar, na minha vida, o que posso melhorar”, relata.

Ele conta que o grupo foi iniciado com a autorização dos líderes do movimento no país. Com isso, contatou os legendários que moravam em Brusque para integrar o conjunto. Desta forma, o grupo foi crescendo e motivando outros homens a subirem a montanha.

Ações sociais

Fábio explica que o grupo realiza diversas ações solidárias e que o intuito é promover debates sobre temas vivenciados após a subida da montanha. Uma das iniciativas é um encontro na praça Sesquicentenário, realizado no primeiro sábado do mês, às 7h, onde os participantes se reúnem para fazer uma oração.

Ele faz parte do grupo e conta que, nesses momentos, muitas pessoas se aproximam para conversar com eles, uma vez que ele não é exclusivo para os legendários.

“Nós pedimos pelo bem da nossa cidade e do nosso país, e refletimos sobre alguma coisa. As pessoas acabam saindo dos prédios e vêm conversar com a gente. Qualquer um pode participar, sem problema nenhum”, afirma. Na edição deste ano, Fábio participou como voluntário.

“O evento é muito bem organizado e é feito por Legendários. Quando servimos, participamos de diversos grupos — seja na administração, na mídia ou em outros setores”, conta Fábio.

Todas as informações disponíveis sobre o movimento podem ser encontradas no perfil oficial no Instagram: @legendariosbrasil. Também há o site oficial do movimento e o canal do Youtube.

Já os moradores de Brusque que tiverem interesse em saber mais sobre o evento podem entrar em contato com o perfil local: @legendariosbrusque.

