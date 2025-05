“Lei anti-Oruam” é aprovada na Câmara de Brusque para proibir contratação de shows com apologia a crimes

O projeto de lei que visa proibir a contratação de shows com apologia ao crime organizado e ao uso de drogas foi aprovado na Câmara de Brusque. A proposta, conhecida como “lei anti-Oruam”, é de autoria do vereador Felipe Hort (Novo). O projeto foi aprovado por unanimidade em primeira votação na sessão desta terça-feira, 6.

A lei, implementada em diversas cidades pelo Brasil, foi apelidada em tom crítico ao rapper Oruam, que, nos últimos anos, vem ganhando fama no país.

“Essas figuras acabam recebendo dinheiro público para fazer shows. O Oruam começou a receber verbas na cidade de São Paulo para estes eventos, com utilização de linguagens de apologia ao crime. A partir disso, iniciou-se um grande debate: será que o poder público deve financiar este tipo de evento? Eu acredito que não”, diz Felipe.

O vereador entende que este tipo de lei gera segurança ao poder público na contratação de eventos. Conforme o parlamentar, a proibição de conteúdo que faça apologia ao crime organizado e ao uso de drogas estará prevista nos contratos dos shows.

O projeto ainda será votado em segundo turno. Durante a fala, Felipe Hort recebeu apoio dos vereadores Antônio Roberto (PRD) e Rogério dos Santos (Republicanos), que elogiaram a iniciativa em aparte.

Maio Amarelo

O secretário de Trânsito, Emerson Luiz Andrade, marcou presença na sessão para falar sobre a campanha Maio Amarelo, que visa conscientizar motoristas em prol da redução de acidentes de trânsito. O chefe da pasta lembrou do caso de Milena Ketlin Ristow, que foi morta atropelada por um motorista embriagado, em 2021.

“Estamos desenvolvendo as ações do Maio Amarelo. É um dever do município chamar atenção para que tragédias iguais a da Milena não se repitam”. O secretário também apresentou o cronograma de ações que envolvem a campanha.

Participação da Ampebr

O presidente da Associação de Micro e Pequenas Empresas de Brusque (Ampebr), Mauro Schoening, foi convidado para falar na tribuna. Mauro destacou as ações da entidade, sobretudo a corrida solidária Corra por Elas, que chega à quinta edição, marcada para 5 de outubro.

“A Corra por Elas é um dos nossos cases de sucesso. Toda a renda é revertida para a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brusque”, valoriza. “Na ocasião, nós realizamos a coleta dos valores e depois revertemos para a entidade”, explica.

Além disso, Mauro celebra a realização das edições da Pronegócio, evento que chega à 70ª edição em maio. O presidente da AmpeBr destaca a importância do evento para fazer a economia girar.

“Nossa rodada de negócios terá meta de 900 mil peças. Serão 5 mil empregos diretos e 15 mil empregos indiretos. Conseguimos fazer esta cadeia toda movimentar e fazer com que as divisas do município, do estado e do país cresçam”, diz.

Comenda do mérito empresarial

Entre outros destaques da sessão da Câmara, o empresário Fernando José de Oliveira, proprietário da Walpa Sistemas Elétricos e Preventivos, foi homenageado com a comenda do mérito empresarial. Na ocasião, a empresa completa 45 anos.

A Walpa foi fundada em Lages, na Serra catarinense, em 1980. Anos mais tarde, foi transferida para Blumenau, até que consolidou a sede em Brusque. A homenagem foi entregue a Fernando pelo vereador Cacá Tavares (Podemos).

Durante discurso na tribuna, o empresário falou sobre o ramo em que a empresa atua e agradeceu à cidade-sede pelo acolhimento. “Brusque me acolheu de braços abertos. Me orgulho muito de ter escolhido esta cidade. Nós ganhamos espaços e conquistamos cada vez mais clientes no município”.

Assista agora mesmo!

Brusquense, Ivete Appel foi escolhida Brotinho do Mês do Carlinhos Bar nos anos 60: