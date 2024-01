Lei Paulo Gustavo: entenda a divisão de valores destinados a projetos artísticos de Brusque

Em Brusque, será repassado mais de R$ 1 milhão para projetos artísticos do município por meio da lei Paulo Gustavo. Na divisão, R$ 723.400,43 serão para projetos audiovisuais e R$ 327.819,50 para as demais expressões artísticas.

Para a produção de curtas e médias metragens, além de projetos audiovisuais híbridos e produção de jogos eletrônicos, serão destinados R$ 596.276,56. Cinema de rua e itinerantes, e salas de cinema receberão a quantia de R$ 58.695,00.

Por fim, para capacitação, formação e qualificação no audiovisual, apoio a cineclubes, festivais e mostras serão destinados R$ 68.428,87.

Atividades culturais

Serão repassados R$ 45 mil de apoio ao desenvolvimento de atividades de economia solidária. Já para produções culturais serão repassados R$ 250 mil.

Por fim, para o desenvolvimento de espaços artísticos e culturais, de microempreendedores

individuais, de microempresas e de pequenas empresas culturais, de cooperativas, de instituições e de organizações culturais comunitárias, será destinado um valor de R$ 32.819,50.

Cotas

Parte do valor é garantida para as cotas étnico-raciais em todas as categorias do edital, nos termos de no mínimo 20% para pessoas negras (pretas e pardas) e no mínimo 10% para pessoas indígenas. Os projetos que concorrerem nesta classificação também estarão encaixados às vagas e ampla concorrência.

Caso o número mínimo de pessoas não seja atingido em determinada cota, o número de vagas será destinado para outra categoria de cotas. Por fim, caso não haja propostas aptas para as cotas, as vagas serão destinadas para ampla concorrência.

Projetos aprovados

De acordo com o diretor-geral da Fundação Cultural de Brusque, Igor Alves Balbinot, dos 100 projetos que se inscreveram para o recurso, 82 foram aprovados na primeira fase do edital, que analisa os documentos inseridos.

“Terminamos a contratação dos pareceristas que irão analisar o projeto. Inclusive é a primeira vez no município que lançamos o edital de contratação desses profissionais. Recebemos currículos do Brasil inteiro. Cada avaliador irá receber o projeto da sua área de atuação”.

Avaliação

Dos projetos audiovisuais, 37 tiveram seus documentos aceitos e serão avaliados pela banca. Já nas demais formas de arte, 45 foram habilitados.

Os projetos aceitos estão divididos entre 42 prêmios, que são divididos entre as categorias presentes no edital, como produção, formação e apoio cultural.

“O maior valor disponível é para a produção cultural em geral. Há recursos de R$ 10, 20 e 29 mil. Tenho conversado com gestores culturais dos municípios vizinhos e visto que a média de projetos de Brusque está acima das demais. Acredito que isso se deve à prorrogação do edital, onde as pessoas se animaram para adiantar os trabalhos e enviar.

“Na questão das cotas, não houve nenhum projeto para indígenas. Este assunto gera muitas dúvidas, pois algumas pessoas acham que pode sobrar recurso. Caso ainda tenha recurso disponível após o repasse, será lançado outro edital para novos projetos”.

É possível acompanhar os editais da lei e as novas atualizações na aba “Lei Paulo Gustavo” no site da Fundação Cultural de Brusque.

