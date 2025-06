Lei Seca completa 17 anos com 3,2 milhões de multas aplicadas no Brasil

Lei Seca 1

Desde sua implantação, há 17 anos, foram emitidas 3,2 milhões de multas relacionada à Lei Seca, divulgou ontem a Secretaria Nacional de Trânsito. Do total, 2,1 milhões dizem respeito à recusa da realização do teste de bafômetro por parte dos motoristas.

Lei Seca 2

A recusa em realizar o teste do bafômetro apresenta uma concentração significativa em São Paulo, com 696.378 registros, seguido pelo Distrito Federal com 163.894, Rio de Janeiro com 153.616, Rio Grande do Sul com 118.605 mil, e SC com 118.149.

Alheamento

Mesmo com os tristes episódios dos massacres de crianças em escolas de Saudades e Blumenau, 107 dos 295 municípios de SC não aderiram ao programa federal Escola que Protege, para fortalecer a capacidade das redes municipais de ensino na prevenção e no enfrentamento à violência. Ainda há tempo. O prazo para adesão termina hoje.

Renegado 1

A analista política Bela Megale diz que o PL mediu, nas redes sociais, a repercussão da notícia de que o vereador Carlos Bolsonaro (RJ) pretende se candidatar a uma vaga ao Senado por SC. E o resultado não foi nada bom. O levantamento mostrou que não pegou bem na base o fato de Carlos ser lançado em um Estado que já é muito identificado com o bolsonarismo. O retorno que o partido teve é que Carlos estará na “zona de conforto” e que isso não é bem visto.

Renegado 2

A medição mostrou que, nas redes sociais, a avaliação é a de que o vereador deve concorrer ao Senado por um Estado onde a disputa com a esquerda seria mais acirrada. Na avaliação de lideranças do PL, a resposta negativa nas redes, especialmente em SC, pode fazer com que o ex-presidente Bolsonaro mude o plano sobre lançar o filho ao Senado por outro Estado.

Aeronaves

O mais novo projeto do senador Esperidião Amin (PP-SC) propõe o uso de aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical como solução integrada de mobilidade urbana no Brasil. Está tramitando na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e já tem parecer favorável do relator, senador Lucas Barreto. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) está acompanhando, muito interessada.

Museu do Mar

O governador em exercício, Francisco de Oliveira Neto, assinou a ordem de serviço para reforma do esplendido Museu Nacional do Mar, em São Francisco do Sul. O espaço, que está fechado à visitação desde 2022, vai passar por obras orçadas em R$ 10 milhões com prazo de execução de 36 meses.

Pode, não pode 1

Ambientalistas-caviar tentam “fazer a cabeça” dos índios que ocupam áreas no Morro do Cavalos, em Palhoça, a “cobrar caro” (indenizações milionárias, cujo gerenciamento, evidentemente, passaria para ONGs) para dar sua anuência a qualquer projeto (um túnel ou um anel rodoviário) que resolva o problema grave de tráfego na BR 101, que passa pelo local.

Pode, não pode 2

Acerca dessa questão, leitor lembra que para a construção do túnel Antonieta de Barros, que conecta o Centro de Florianópolis ao sul da Ilha de SC, não houve praticamente nenhum questionamento dos milhares de moradores do morro acima da obra que poderiam, em tese, como os índios, reivindicar indenizações por eventuais danos, ambientais ou outros. Houve um paralisação de duas semanas devido a um impasse: a derrubada ou não de três palmeiras que a natureza as colocou no traçado.

Sediamento

Para Itajaí sediar a 15ª edição da The Ocean Race, em abril de 2027, o governo estadual bancou a taxa de R$ 12,3 milhões. Alguém rangeu dentes, mas o investimento é válido. Na edição de 2023 atraiu 380 mil visitantes e gerou impacto econômico de R$ 186 milhões só para Itajaí. Além de colocar SC no cenário mundial no setor náutico, trouxe e traz investimentos, movimenta a economia e atrai milhares de turistas. Foi depois da vinda dele que Itajaí se tornou um grande polo nacional na construção naval.

Estilo em questão

Numa sessão da semana passada, na Assembleia Legislativa, a deputada Paulinha (Podemos) bateu, sem citá-la, na colega Ana Campagnolo (PL). O que atrita as duas é um projeto de Ana, notoriamente antifeminista, que quer disciplinar a vestimenta das mulheres no Parlamento, incluindo, por exemplo, o tamanho da saia e o grau de transparência da blusa. Paulina vê nisso “opressão com aparência de regra”.